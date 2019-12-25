ФАН и КП раскрыли связь лубянского стрелка с британской спецслужбой – Запад запаниковал

Западные СМИ пытаются «отмазать» британскую разведку после того, как в российскую прессу просочилась информация о том, что житель Подмосковья Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, работал в российском подразделении британской транснациональной военно-охранной компании G4S. В Совфеде объяснили панику иностранных журналистов.

Лучшая защита — нападение

Во вторник на сайте Daily Mail вышла публикация под заголовком «Поддерживающая Владимира Путина газета утверждает, что стрелок, в ярости убивший двоих у штаба ФСБ, мог «работать» на британскую разведку».

«Прокремлевские СМИ предприняли странную попытку связать британскую разведку со стрелком, атаковавшим штаб Федеральной службы безопасности России на Лубянке, — пишет Daily Mail. — Очевидная клевета основана на утверждении, что около десяти лет назад он работал в компании, связанной с британским гигантом безопасности G4S».

Британское издание приводит выдержку из публикации Федерального агентства новостей, в которой говорится, что Манюров, застреливший двоих сотрудников ФСБ и ранивший еще пятерых, «в течение длительного времени мог находиться под пристальным вниманием западных, особенно британских спецслужб, связанных с G4S». Напомним, действующий сотрудник именно этой организации Омар Матин 12 июня 2016 года устроил теракт в американском городе Орландо, жертвами которого стали 49 человек.

Доводы ФАН не устроили Daily Mail, и британские журналисты поспешили назвать Федеральное агентство новостей «пропагандистским каналом». Напала Daily Mail и на «Комсомольскую правду», опубликовавшую материал о связи Манюрова с G4S и назвавшую эту информацию правдоподобной. Британцы заявили, что прокремлевская газета «поверила в теорию заговоров». И словно следуя принципу, что лучшая защита — это нападение, Daily Mail завела старую пластинку.

При чем тут Скрипали?

«Московские журналисты в голос утверждали, что британские спецслужбы организовали атаку на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Британия же настаивает на том, что ужасную атаку химическим оружием совершили сотрудники ГРУ», — напомнило зачем-то британское издание, хотя инцидент со Скрипалями и атака на столичный офис ФСБ не имеют ничего общего.

Будто желая перенести фокус внимания на другие версии мотива стрельбы на Лубянке, не связанные с британскими спецслужбами, Daily Mail пишет, что в резюме Манюрова есть запись, согласно которой он должен был охранять военную миссию ОАЭ в Москве.

«Другие теории связывают убийцу с националистической панславянской группой с Украины и другими экстремистскими организациями», — добавила Daily Mail.

На эту публикацию отреагировал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В Совфеде поблагодарили журналистов за раскрытие связи Манюрова с G4S

«Я полагаюсь на компетентность наших журналистов, которые раскопали связь атаковавшего штаб ФСБ стрелка с G4S. Подобные компании выполняют не только охранные функции. Там работают специалисты, в том числе психологи, которые анализируют способности сотрудников и отбирают из их числа тех, кто может работать в специализированных подразделениях. Этих людей стимулируют на выполнение определенных задач. И я не исключаю, что подобная работа проводилась в отношении лубянского стрелка. Британцы изучили особенности его психики, жизненные обстоятельства и подтолкнули на совершение нападения. По сути, человек был использован. Такое вполне возможно», — заявил в комментарии ФАН Франц Клинцевич.

При этом сенатор поблагодарил журналистов, которые подняли вопрос о возможной связи Манюрова с G4S.

«Уверен, что наши спецслужбы всерьез отнесутся к этой информации. И западным журналистам будет уже не до смеха. Последуют действия, которые подтвердят слова начальника Генштаба, дававшего в начале 2019 года информацию про «пятую колонну» и ее попытках расшатать российское общество изнутри, создавая такие деструктивные ситуации и формируя негатив в отношении властей РФ. Внушению извне подвергается люди определенного психотипа. Они становятся пешками в игре Запада против России. Их подталкивают к совершению определенных действий. Это очень серьезно. И это нужно останавливать», — заметил Клинцевич.

Что тревожит западные СМИ?

В Telegram-канале «Расстрельный» накануне появилась информация о том, что западные СМИ забили настоящую тревогу после того, как российские журналисты вскрыли связь Манюрова с G4S.