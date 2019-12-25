Манукян дал полезный творческий совет Галкину, обидевшемуся за Пугачеву

Постоянный автор Федерального агентства новостей, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян решил публично ответить Максиму Галкину, который упрекнул колумниста ФАН в создании заказной петиции, в свое время обидевшей Аллу Пугачеву.

Заодно Манукян дал шоумену полезный творческий совет.

В интервью блогеру и журналисту Ирине Шихман Галкин напомнил о петиции Вадима Манукяна, которая была опубликована три года назад и касалась «Новогоднего огонька» на Первом канале (программа называется «Новогодняя ночь на Первом», но по традиции этот формат называют «огоньком») с участием Аллы Пугачевой. Манукян критиковал формат новогоднего шоу, где из года в год мелькают одни и те же лица, и его петиция нашла горячий отклик в сердцах россиян, заодно серьезную порцию критики получила примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

Что сказал Галкин

В интервью Ирине Шихман телеведущий заявил, что создание петиции было «искусственной историей», которая была направлена персонально против гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

«Были выбраны самые звонкие имена. Это все совершенно искусственная история, заказная. Это была заказная петиция. Все было проплачено. Петиция путем денежных вливаний поднималась в топе. Это была спланированная акция. Не хочу называть заказчиков, но я даже знаю, кто это делал и какими интернет-силами. Просто это не афишировалось. Не буду говорить, кто это. Это многим нужно», — заявил Максим Галкин.

Ответ Манукяна

Как на меня обиделась Пугачева

Что касается «Голубых огоньков», то я уже смирился, что на Шаболовке (ВГТРК) полвека ничего не меняется. Одни и те же лица. Однако, у Константина Эрнста на Первом канале временами проскакивали интересные проекты типа «Старых песен о главном». Но потом Эрнст, на мой взгляд, пошел по пути наименьшего сопротивления, и в итоге его новогоднее шоу превратилось в копию шаболовского «Голубого огонька». Мне показалось, что это шаг назад. А формат застолья, в котором это было подано в новогоднюю ночь 2017 на Первом, на мой взгляд, был совсем уж невысокого уровня.

Под негативным впечатлением от шоу я решил создать петицию, в которой действительно упомянул Аллу Пугачеву. Я не призывал изгонять ее с телеэкранов, но высказал серьезные критические замечания относительно качества новогоднего шоу с ее участием.

Кстати, в петиции не упоминался ни Максим Галкин, ни другие звезды шоу-бизнеса. Никакой травли Константина Эрнста там и близко не было, и уж тем более я не участвовал в какой-либо кампании против него.

В своей петиции я предложил Первому каналу изменить формат новогодней программы и устроить среди телезрителей голосование за артистов, которых люди хотели бы видеть на экране в новогоднюю ночь. Петиция начала быстро набирать популярность, и уже к концу новогодних каникул — к 10 января — собрала порядка 50 тысяч подписей. При этом в мой адрес сразу полилась лавина негатива в социальных сетях со стороны «ноунеймов» без фото и с пустыми страницами. Ряд СМИ упорно писал, что я якобы призываю изгнать известных артистов с телеэкранов. А уже к 20 января моя петиция набрала 174 тысячи подписей. Меня начали приглашать в различные телешоу по этой теме, но я неизменно отказывался. Как я ни пытался объясниться, негативный тренд изменить не получалось.

В какой-то момент в соцсетях, да и в комментариях под петицией полилось откровенное хамство в адрес Аллы Пугачевой. Примадонна на это отреагировала достаточно спокойно, заявив, что сколько бы ее ни критиковали, преданные поклонники всегда остаются с ней. В то же время Филипп Киркоров, не разобравшись в ситуации, перешел к публичной брани в Instagram. Дошло до того, что Игорь Николаев организовал флешмоб в защиту Пугачевой. Оказалось, артисты посчитали, что у них хотят отнять эфиры, поэтому так активно выступили против меня.

Чтобы остановить поток грязи в адрес последней народной артистки СССР, я посчитал для себя единственно возможным через СМИ принести Алле Пугачевой извинения, которые она приняла (опубликовав соответствующую запись в Instagram). Впрочем, на этом дело не кончилось, и его отголоски с несправедливыми обвинениями в мой адрес какое-то время еще звучали.

Но самое интересное, что через год Константин Эрнст изменил формат новогоднего шоу на Первом. Он вывел артистов из душного павильона «Останкино» на улицы Москвы, а в программе принимали участие только исполнители, вошедшие в топ-30 народного голосования в соцсетях. То есть, по сути, требования моей петиции были выполнены в полном объеме, и меня это, разумеется, полностью удовлетворило. Ну а то, что там снова выступила Пугачева, ограничившись песней на три минуты, лично мне пришлось по душе.

«Заказухи» не было

Хотя даже примадонна в ходе разбирательств обвиняла меня в «заказухе», моя петиция не была заказной. Я могу об этом говорить с полной уверенностью, так как никто мне не заказывал ее писать и публиковать и уж, конечно, никто не проплачивал. Денежных вливаний для ее поддержания в топе сайта петиций (как утверждает Галкин) я не делал. Спорить с тем, что на сайте петиций Change.org в принципе есть такой функционал, я не буду. Просто я никогда не пользовался платным продвижением ни одной из своих петиций.

Моя петиция не была спланированной акцией, она стала спонтанным ответом на новогоднее шоу под влиянием эмоций. Галкин может не хотеть называть заказчиков, а может хотеть. Это все не имеет никакого значения. Потому что их не было в принципе.

А какими я обладаю «интернет-силами», о которых он говорит? Да, у меня есть 16 тысяч подписчиков в Facebook. Возможно, это действительно сила, даже не буду с этим спорить. Петицию писал я, а поддержали ее десятки и сотни тысяч россиян. Никто никому ничего не заказывал и не платил. Это единственная правда во всей этой истории.

«Галкин 2042»

Но на самом деле я хотел не столько устраивать разборки с Максимом Галкиным, сколько дать ему полезный творческий совет.

Недавно я публично предложил Никите Михалкову реализовать мечту Аллы Борисовны. Михалков говорил, что согласен снимать Пугачеву только в роли комической старухи. Она для своих 70 лет выглядит очень молодо. Можно состарить ее на 23 года ради фильма под условным названием «Галкин 2042». Фильм Михалкова мог бы стать аналогом снятого с эфира украинского сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Я предлагаю Михалкову снять фантастическую комедию, в начале которой достигший к 2042 году «политической зрелости» Максим Галкин просыпается утром от стука в дверь. Глашатаи объявляют ему, что он стал президентом, а его супруга, к тому времени 93-летняя Алла Борисовна — первой леди. Чем не сюжет? Михалков снова снимет большое кино, а Пугачева получит роль комической старухи.

Ну а Галкин, который в последнее время порой не к месту делает общественно-политические заявления, почувствует себя, пусть ненадолго, в кино, в роли президента. Пусть попытается хотя бы в фильме реализовать какие-то рецепты по улучшению жизни людей. На фабрике иллюзий все это делать проще. Собственно, у меня складывается ощущение, что наши звезды шоу-бизнеса давно уже живут в мире иллюзий и вообще не понимают, чем на самом деле живет народ.