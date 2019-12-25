Путин надеется на скорое решение вопросов, связанных с «регуляторной гильотиной»

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на решение к концу года всех вопросов, связанных с реализацией «регуляторной гильотины». Об этом глава государства заявил на встрече с представителями крупного бизнеса в Кремле.

«Активно действуем в направлении реализации по так называемой «регуляторной гильотине». Надеюсь, подойдем к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить», — сообщил Путин.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название «регуляторной гильотины», предполагает пересмотр предъявляемых бизнесу обязательных требований. Ожидается, что к концу 2020 года российские власти подготовят так называемую «регуляторную гильотину», задача которой отменить все регулирующие механизмы, которые уже изжили себя.

Ранее Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами, возникающими в работе малого бизнеса. Такое заявление он сделал на встрече с общественностью, во время которой обсуждались вопросы развития сельского хозяйства. Один из участников встречи обратил внимание президента на ужесточение требований противопожарной безопасности. Путина попросили подумать над тем, чтобы убрать лишние нормы, тормозящие развитие предприятий.