Три года без Доктора Лизы — горе, объединившее Россию, Сирию и Донбасс

Ровно три года назад в небе над Черным морем случилась авиакатастрофа лайнера Ту-154, выполнявшего рейс из Сочи в сирийский город Латакия. В среду, 25 декабря, родственники погибших вспоминают этот день и несут венки к мемориалу в Сочи.

Авиакатастрофа на рейсе Сочи — Латакия

Ту-154 направлялся в Сирию, но потерпел крушение в декабре 2016 года. На борту находилось 92 человека, среди которых было восемь членов экипажа и 84 пассажира. Известно, что большая часть людей были военнослужащими российской армии, а именно — представителями ансамбля песни и пляски имени Александрова.

В Сирию летел основной состав военного ансамбля под руководством генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Артисты планировали дать концерт перед российскими военными. До этого ансамбль редко делал выездные выступления.

Кроме того, в Сирийскую Арабскую Республику летели девять представителей российских телеканалов, два госслужащих и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они направлялись в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе «Хмеймим».

Сообщение о том, что на борту злосчастного самолета находилась Доктор Лиза, повергло многих людей в шок. В Латакию она летела с целью сопровождения гуманитарного груза, предназначенного для сирийского госпиталя.

Подвиги Доктора Лизы

В 1986 году Глинка окончила 2-й Московский государственный медицинский институт по специальности «Детский реаниматолог-анестезиолог». Во время интервью порталу «Милосердие» она призналась, что это была ее давняя мечта.

«Я хотела быть врачом столько, сколько себя помню. Даже когда я была маленькой девочкой, я всегда знала — не то, что хотела, а всегда знала — что буду доктором. Когда ты работаешь на своем месте, то твоя работа не кажется тебе самой тяжелой», — сказала она.

Позже Глинка уехала в США, где начала работать в хосписе, а также, окончив Дартмутскую медицинскую школу, получила второе медицинское образование по специальности «Паллиативная медицина».

К Елизавете Глинке стала приходить известность за счет подвигов на всем постсоветском пространстве. Созданный ей в 2007 году фонд «Справедливая помощь» занимался оказанием материальной поддержки и врачебной помощи онкобольным, лицам, страдающим иными заболеваниями, бездомным, малообеспеченным семьям и прочим нуждающимся гражданам. Помимо этого, она являлась общественным деятелем и была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, в который вошла в 2012 году.

Она одна из тех, кто приложил руку к созданию первого московского хосписа. Ее организация активно помогала едой и лекарствами бездомным. В 2010 году она собирала средства для материальной помощи пострадавшим от лесных пожаров. Зимой того же года фонд организовал пункты обогрева для бездомных в Москве.

«Но вот в отношении больных и бездомных «выгорания» у меня нет. Я от них не устаю, они меня не отталкивают. Я их люблю, и они меня любят. Бывает только, что я хочу спать…» — подчеркнула Глинка в беседе с журналом «Фома».

Когда начался вооруженный конфликт в Донбассе, Глинка участвовала в оказании помощи жителям ДНР и ЛНР. Она одна из первых создала проект вывоза больных и раненых детей из Донбасса. Общественный деятель признавалась, что для нее очень важно было спасти их любой ценой, «вытянуть из ада и положить в нормальную больницу».

«Моя задача — вывезти раненых и больных детей, для того чтобы они получили квалифицированную бесплатную помощь, теплую одежду, еду и запас медикаментов. И мне все равно, как это будет сделано», — рассказал она интервью порталу «Сноб.ru».

Позже поездки Доктора Лизы в Донбасс получили поддержку среди российских властей. Так, в 2014 году президент России Владимир Путин подписал постановление №113, по которому проект общественного деятеля по вывозу больных и раненых детей из зоны боевых действий в Донбассе стал государственным. Согласно этому документу, она могла рассчитывать на помощь со стороны МЧС России, Минздравсоцразвития России, а также Следственного комитета РФ.

Многие сторонники обрушили на нее шквал критики из-за высказывания интервью порталу «Правмир» о том, что в Донбассе нет «русских войск, нравится это кому-то слышать или не нравится». Однако позже она опровергла первый вариант фразы, а издание признало свою ошибку в ее словах.

«Как человек, регулярно бывающий в Донецке, я не видела там русских войск», — говорилось в исправленном фрагменте этого интервью.

С 2015 года Глинка на регулярной основе посещала Сирию с гуманитарными целями. Она участвовала в доставке и распределении лекарств, организации оказания медицинской помощи гражданскому населению республики. В Сирию из Сочи в 2016-м Доктор Лиза направлялась второй раз и, как и в первый, везла туда лекарства для больных детей.

Во время вручения ей государственной премии за достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности из рук российского президента Доктор Лиза заявила, что «правозащитники вне политики».

Кроме того, правозащитница не раз становилась лауреатом других государственных и общественных наград. В 2012 году ей был вручен Орден Дружбы «за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность», а в декабре 2014 года она удостоилась медали уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро» «за активную гражданскую позицию по защите права человека на жизнь».

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. В июне родственники погибших вместе с представителями Министерства обороны РФ и Сирийской Арабской Республики открыли в Сочи памятную стелу. Она установлена в сквере на набережной реки Мзымта в окружении памятников солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.