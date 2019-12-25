Путин объяснил, почему встреча в «царских интерьерах» полезна для бизнеса

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин, открывая предновогоднюю встречу с российскими бизнесменами, подчеркнул, что она в этом году проходит в «царских интерьерах».

В среду глава государства после заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам принял представителей бизнес-кругов России. Встречу организовали в Александровском зале в Кремле​​​.

Президент отметил, что такое мероприятие перед Новым годом уже стало традиционным.

«В этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, таких царских по-настоящему», — подчеркнул Путин, обращаясь к бизнесменам.

Российский лидер объяснил, что такая атмосфера полезна для конструктивной работы и достижения хорошего совместного результата.

«Мы с вами собираемся в красивых интерьерах — царских, и это правильно»: Путин в Александровском зале Кремля начал встречу с крупнейшими бизнесменами страны pic.twitter.com/KddRcXnuU8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2019 г.

Как рассказал ранее официальный представитель Кремля, Путин в ходе встречи с представителями российского бизнеса даст оценку деловому климату и выслушает пожелания предпринимателей. На мероприятие были приглашены более 60 представителей деловых кругов России. Среди участников главы государственных и частных компаний, а также руководители банков.