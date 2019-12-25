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Twitter: кого и почему блокирует популярная соцсеть. ФАН-ТВ

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Фонд защиты национальных ценностей презентовал доклад о необоснованной блокировке аккаунтов в Twitter. В последнее время такие блоки учащаются, причем причины зачастую непонятны и необъяснимы. По мнению экспертов, блокируются те люди, чьи твиты противоречат политической повестке Соединенных Штатов, ведь именно в этой стране был создан Twitter.

Twitter: кого и почему блокирует популярная соцсеть. ФАН-ТВ

«Социальные сети давно уже не несут тех светлых целей, для которых они создавались. На сегодняшний день социальные сети — это инструмент пропаганды, инструмент мобилизации в руках их хозяев. Я считаю, что надо на самом высоком международном уровне, на самых высоких поднимать вопросы о том, чтобы социальные сети принадлежали всем людям, всем странам на базе каких-то глобальных международных организаций, например, ООН, туда входят все страны», — поделился мыслями российский политолог и правозащитник Алексей Мартынов.

Эксперты обсудили самые резонансные случаи блокировки контента и их причины.

Twitter: кого и почему блокирует популярная соцсеть. ФАН-ТВ

«Блокировка в социальных сетях происходит прежде всего потому, что та точка зрения, которую проецирует пользователь, невыгодна руководству американских соцсетей, то есть это зависит от политики государств. Если она идет вразрез с их точкой зрения, они применяют санкции. США занимается этим последние 45 лет активно. Они все время накладывают санкции на людей, на государства, на всех», убежден член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян.

Фонд защиты национальных ценностей не только подготовил подробный доклад со статистикой, но и планирует обращаться к властям с инициативами, которые помогут предотвратить дальнейшие блокировки без объяснения причин.

Twitter: кого и почему блокирует популярная соцсеть. ФАН-ТВ

«Мы в 2020 году должны перестать быть беззубыми. Мы это Россия в широком смысле этого слова, российская власть и российское гражданское общество. Роскомнадзор должен сделать гласным, публичным все действия прав пользователей западных соцсетей. Власть должна помогать нам скоординированно работать в судах по отстаиванию наших прав. В следующем году должны быть приняты все необходимые законы, чтобы западные интернет компании, работающие в нашей стране, зарабатывающие в нашей стране должны быть зарегистрированы как российские юридические лица. И пятый пункт — это то, что может и должно сделать гражданское общество в России, оно это сделает — это направлять, организовывать, координировать мировую кампанию давления на Twitter и другие интернет-корпорации», — подчеркнул президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

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