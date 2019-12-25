Twitter: кого и почему блокирует популярная соцсеть. ФАН-ТВ

Фонд защиты национальных ценностей презентовал доклад о необоснованной блокировке аккаунтов в Twitter. В последнее время такие блоки учащаются, причем причины зачастую непонятны и необъяснимы. По мнению экспертов, блокируются те люди, чьи твиты противоречат политической повестке Соединенных Штатов, ведь именно в этой стране был создан Twitter.

«Социальные сети давно уже не несут тех светлых целей, для которых они создавались. На сегодняшний день социальные сети — это инструмент пропаганды, инструмент мобилизации в руках их хозяев. Я считаю, что надо на самом высоком международном уровне, на самых высоких поднимать вопросы о том, чтобы социальные сети принадлежали всем людям, всем странам на базе каких-то глобальных международных организаций, например, ООН, туда входят все страны», — поделился мыслями российский политолог и правозащитник Алексей Мартынов.

Эксперты обсудили самые резонансные случаи блокировки контента и их причины.

«Блокировка в социальных сетях происходит прежде всего потому, что та точка зрения, которую проецирует пользователь, невыгодна руководству американских соцсетей, то есть это зависит от политики государств. Если она идет вразрез с их точкой зрения, они применяют санкции. США занимается этим последние 4 –5 лет активно. Они все время накладывают санкции на людей, на государства, на всех», — убежден член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян.

Фонд защиты национальных ценностей не только подготовил подробный доклад со статистикой, но и планирует обращаться к властям с инициативами, которые помогут предотвратить дальнейшие блокировки без объяснения причин.