Бузова рассекретила роман с известным блогером

Москва, 25 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о романе с блогером Давидом Манукяном.

В очередном выпуске реалити-шоу «План Б» Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном. По словам Бузовой, благодаря новым отношениям она испытывает эмоции, которых у нее уже давно не было, передает НСН.

«Я очень счастлива. Прям до дрожи», — со слезами на глазах сказала Ольга.

В Сети давно ходили слухи о романе Бузовой с Манукяном. В августе 2019 года Манукян исполнил роль возлюбленного Бузовой в новом клипе певицы. При этом звезды публиковали совместные фотографии в социальных сетях, а также выпустили совместную новогоднюю песню. Кроме того, недавно Манукян признался в любви к Бузовой под одной из ее публикаций в Instagram. Кроме того, фанаты утверждают, что Бузова и Манукян живут в одной квартире.

Стоит отметить, что ранее Бузова отказала двум оставшимся кандидатам на реалити-шоу «План Б». После завершения гонки к сердцу Бузовой, певица продолжит помогать Тимуру Батрутдинову сделать выбор между оставшимися участницами — Елизаветой Аниховской и Маргаритой Гавриловой.

В 2018 году Бузова приняла участие в телешоу «Замуж за Бузову», победителем которого стал Денис Лебедев. Однако пара рассталась сразу после завершения съемок телешоу. С тех пор Бузовой неоднократно приписывают романы Тимуром Батрудиновым, Лешей Свиком и Олегом Майами, однако данная информация не получала подтверждения.