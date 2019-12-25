Эксперт предрек Украине второй Чернобыль из-за отказа от электричества из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России. Это передел сфер влияния украинского рынка электроэнергии и доходов от ее продажи, заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Поправки в закон «О рынке электрической энергии», запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, были утверждены украинским лидером. При этом пресс-служба президента уточнила, что «кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме» страны.

Александр Дудчак считает, что такое решение властей может привести к разбалансировке энергосистемы страны, что в свою очередь чревато серьезными последствиями для Украины.

«Принципы «покупаем у тех и не покупаем у этих» уже не работают. А попытки переподчинить свою энергосистему плохо влияют на атомные электростанции, — отметил Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей. — Очень странно, что по нефти власти Украины подписали договор на 10 лет, по газу — на 5 лет. [Договоры], в которых нет никаких противоречий. А тут начинается изображение из себя непонятно кого. Возможно, Зеленский хочет продемонстрировать, что он стоит выше разборок олигархов. Но на самом деле это передел сфер влияния, где будет определено, в чей карман будут поступать доходы от покупки и продажи электроэнергии из России».

Чрезвычайные ситуации в энергосистеме Украины случаются достаточно регулярно, и это может привести ко второму Чернобылю, утверждает эксперт.

«Из 15 блоков атомных станций семь или восемь постоянно находятся на ремонте, и это близко к чрезвычайной ситуации. Хорошо, что сейчас зима теплая, и нет потребности в дополнительной электроэнергии. Но все может быть, ведь с такими вещами не шутят. Таким образом, ситуацию можно довести до нового Чернобыля», — добавил собеседник ФАН.

Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России. Ляшко утверждает, якобы из-за «российской экспансии» Украина лишилась нескольких миллиардов гривен всего за два месяца.

Однако эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что Россию втягивают в борьбу олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова за внутренний украинский рынок потребителей энергоресурса.

При этом заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин сообщил, что Украина на данный момент технически не способна отсоединиться от энергосистемы России. Замминистра энергетики добавил, что энергосистемы России и Украины объединены. По его словам, так исторически сложилось.