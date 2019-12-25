Путин позитивно оценил экономику в России

Москва, 25 декабря. Ситуация в российской экономике удовлетворительная, она создает предпосылки для достижения лучших результатов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.

«В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровня находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты», — отметил глава государства.

Путин оценил ситуацию в отечественной экономике и сказал о том, что она имеет «хорошие предпосылки», чтобы достичь больших результатов.

Кроме того, он сообщил, что считает досягаемыми планы увеличения инвестиций в основной капитал в России до уровня 25% ВВП.

В среду, 25 декабря, президент России провел традиционную встречу с представителями бизнеса. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в рамках общения Путин планировал дать оценку деловому климату и выслушать пожелания предпринимателей.