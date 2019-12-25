«Кокетка» Лиза Галкина умилила пользователей демонстрацией вечернего платья

Москва, 25 декабря. Видео с Лизой Галкиной, в котором дочь известной российской пары певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина демонстрирует платье с тюльпанами, умилило пользователей Instagram.

Ролик появился на одной из фан-страниц девочки в соцсети. На нем 6-летняя Лиза кружится по дому в вечернем черном платье в пол, украшенном весенними цветами. Галкина-младшая показывает свой наряд знаменитому папе.

«Пап, у меня такие сапожки, платье и обрати внимание на клипсы», — говорит она, показывая каждый элемент.

Видео с участием звездной девочки не оставило равнодушными Instagram-пользователей. Они написали под постом множество комментариев, в которых выразили восхищение красотой и умом девочки, а также умиление маленькой модницей.

«Девочка — чудо! Можно смотреть и слушать ее часами. Такой ребенок позитивный!!!!» — отметила nazarenko.nelly. «Лапочка», — написала marinagaboeva2020. «Платье очень красивое», — похвалила наряд olgaolgaa08. «Лиза — прелесть! Очаровательна, умна, кокетка — супер! Спасибо за видео, вы доставляете нам минуты чистейшего умиления», — поблагодарила liubov.mylkailyk.

Некоторые пользовательницы отметили, что маленькая девочка ведет себя как настоящая леди, которая любит наряжаться.

Кто-то оценил артистизм юной Галкиной, заметив, что этим она пошла в своих звездных родителей.

Ранее Лиза со своим родным братом Гарри растрогала фанатов совместной фотографией в маленьких шубках. Снимок Галкиных-младших также появился на фан-странице юной Лизы в Instagram. Дети в миниатюрных меховых нарядах привели пользователей соцсети в восторг.