Донбасс, 25 декабря. Украинские войска ведут огонь из минометов и зениток по ДНР и ЛНР. Перебежчик из ВСУ рассказал о неуставных отношениях в армии Киева. Несколько украинских силовиков стали жертвами отсутствия карт минных полей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки украинская армия нарушила режим прекращения огня девять раз. В ЛНР произошел один обстрел из миномета по селу Нижнее Лозовое. В ДНР зафиксировано восемь обстрелов из минометов, зенитных установок и гранатометов по Донецку, Горловке, Докучаевску и другим населенным пунктам.

В населенных пунктах размещена боевая техника

В непосредственной близости от жилых домов в Попасной и Станице Луганской ВСУ разместили бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП). Как сообщил спикер оборонного ведомства Луганска Иван Филипоненко, разведка Народной милиции ЛНР обнаружила в Станице Луганской рядом с частным домом БТР, принадлежащий 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Вблизи с жилым сектором Попасной военнослужащие 72-й механизированной бригады ВСУ разместили три БМП и один БТР. В населенном пункте Троицкое замечены две БМП, которые установил личный состав 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Наличие указанной техники подтверждается в отчетах ОБСЕ.

Дезертир из ВСУ сообщил подробности и причины своего побега

Солдат ВСУ, сбежавший в ДНР, рассказал о коррупции в украинской армии и о том, что командиры по отношению к подчиненным зачастую применяют физическое насилие. Как сообщил представитель военного ведомства ДНР Ринат Айгистов, рядовой 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий К. был призван в армию еще в 2015 году. Проходя службу в указанной бригаде, он столкнулся с коррупцией, поборами и неуставными отношениями.

Виталий служил на передовой, в районе села Пески. По его словам, командование ни разу не посещало личный состав по месту службы на протяжении четырех месяцев. Командиру батальона с позывным «Форд», который является основным коррупционером в бригаде, на день рождения в приказном порядке с рядовых собрали порядка миллиона гривен в качестве подарка. Командир славится своей любовью к спиртным напиткам. Все его незаконные действия покрываются командиром бригады. Комиссии, приезжающие по жалобам силовиков, до передовой не доезжают, проводя время в штабе бригады.

После очередных жалоб на горячую линию Министерства обороны Украины шестеро силовиков бригады подверглись физическому унижению и насилию со стороны командования, а после были переведены в другие части. На текущий момент соединение самовольно покинули 16 человек, которые по официальным документам значатся как отпускники или больные. При задержании беглецов к ним применяются методы физического воздействия, потом их отправляют на передовую. Не все военнослужащие могут вынести физическое унижение: трое силовиков совершили суицид. Все факты, описанные перебежчиком, подтверждаются информацией источников донецких военных, проходящих службу в 56-й бригаде ВСУ.

Украинские военные гибнут на собственных минах

Как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, за последних несколько дней стали известны факты двух подрывов на минах личного состава ВСУ. Накануне стало известно о пожаре в блиндаже 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, при котором сгорела карта минных полей. Четверо военнослужащих пострадали на минном поле при попытке восстановить формуляры, один силовик погиб. Происшествие произошло из-за указания командира бригады в срочном порядке восстановить карты и из-за отсутствия в этом процессе саперов.

Второй подрыв на своих минных заграждениях произошел в 93-й и 14-й бригадах. Один человек погиб и двое ранены после подрыва в связи указанием в передаваемых картах минных полей недостоверной информации. Группа военных подорвалась в районе села Кряковка в процессе приема-передачи передаче позиций во время ротационных мероприятий.