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В Совфеде назвали самые значимые победы России в 2019 году 

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В Совфеде назвали самые значимые победы России в 2019 году 

Москва, 25 декабря. Уходящий год ознаменовался большими победами России на международной арене. Самые значимые назвал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам сенатора, одним из ключевых событий в 2019 году стало закрепление за Россией статуса главного миротворца в Сирии. РФ сумела кардинально изменить ситуацию в стране, где с 2011 года ведутся боевые действия. Российские военные разгромили террористов ИГ1 (запрещено в РФ) и освободили около 1,5 тысяч населенных пунктов. Россия и Турция подписали в Сочи важный для мирного урегулирования меморандум.

«В этом году весь мир окончательно понял, что именно Россия является главным конструктором мира в этой стране», — цитирует Климова «ПолитРоссия».

В Совфеде назвали самые значимые победы России в 2019 году 

Не менее значимым событием уходящего года сенатор назвал первый в истории саммит «Россия – Африка», прошедший в октябре в Сочи. Мероприятие посетили делегации из 104 стран мира, в том числе лидеры 40 государств Африки.

«Ранее ни в истории Российской империи, ни в истории Советского Союза ничего подобного не проводилось», — подчеркнул член Совфеда.

Кроме того, в 2019 году на новый уровень вышли отношения России и Сербии, а сам Белград стал ближе к Евразийскому экономическому союзу. В целом, при содействии России в ЕАЭС вошел Китай, ведутся переговоры с Сингапуром, Вьетнамом и Индией.

В Совфеде назвали самые значимые победы России в 2019 году 

России в уходящем году, по мнению Климова, удалось добиться существенного прогресса во взаимодействии с США, Японией и другими западными странами. С европейскими партнерами отношения во многом улучшились благодаря строительству газопровода «Северный поток — 2».

В заключение Климов вспомнил о целом конвейере по производству фейков, который Запад развернул против России. Он не исключил, что информационные вбросы продолжатся.

«Несмотря на весь этот лай, тявканье и хрюканье, мы действуем вперед и в этом продвижении достигаем серьезных результатов», — констатировал сенатор.

Ранее Федеральное агентство новостей подвело предварительные социально-экономические итоги года для России. Удалось обеспечить безопасность страны в военной, информационной, продовольственной и финансовой сферах, укрепить позиции на мировой арене. Прежде всего это касается процесса краха «однополярного мира» и становления архитектуры многополярного.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: ПолитРоссия
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