Повар-рекордсмен из Турции намерен подарить Путину сладкую ракету «Сармат»

Анкара, 25 декабря. Повар из турецкого города Бурса Хасан Аджар рассказал, что хочет испечь для президента РФ Владимира Путина торт в виде российского ракетного комплекса «Сармат».

В 2012 году Аджар испек самый большой турецкий пирог берек длиной более 2 тысяч метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В июле Аджар отправил в Кремль пирог в честь начала поставок в Турцию российских С-400.

По словам Аджара, теперь он хочет угостить российского лидера свежим пирогом с пылу с жару, а также сладкой ракетой «Сармат».

«Поэтому я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на прием не только с горячими пирожками, но и с тортом метровой длины в виде ракеты «Сармат», ― рассказал повар в комментарии РИА Новости.

Рекордсмен сообщил, что уже отправил письмо пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с просьбой содействовать встрече.

«Господин Песков, который, как я знаю, в совершенстве владеет турецким языком, выражал заинтересованность в моей прошлой посылке, и я очень надеюсь, что мне снова удастся показать свое мастерство», ― отметил Аджар.

Повар рассказал, что хочет провести в Москве мастер-класс и научить россиян готовить турецкие пироги. Кроме того, Аджар признался, что занимается разработкой нового рецепта, который намерен назвать «Путинские береки».

Ранее стало известно, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется завершить в 2021 году. Как считают эксперты, возможность суборбитального полета ракеты на дальность 35 тысяч километров «позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара».