Террористы ПНС превратили Ливию в оживленный рынок для контрабанды оружия со всего света

Турция продолжает работу по снабжению террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружением, военными инструкторами и боевиками. 25 декабря грузовой Boeing-747-412 молдавской авиакомпании Aerotranscargo был замечен в подконтрольном ПНС аэропорту «Мисурата». По данным портала FlightRadar24, самолет вылетел из Стамбула в 09.50.

Турция открыто заявляет о поддержке террористов ПНС. Она предоставляется в виде вооружения и военной техники. Переброска идет морем и по воздуху. Недавно на военной части аэродрома «Митига» авиация ЛНА взорвала аналогичный грузовой Boeing-747. Он перевозил большое количество оружия и техники из Турции.

Ранее стало известно, что Анкара отправила в Ливию около 200 террористов. Боевиков переслали ночью 25 декабря воздушным бортом на территорию подконтрольную бандформированиям ПНС. По данным аккаунта khalediskef в Twitter, все переброшенные – бежавшие из Сирии экстремисты.

23 декабря в порт Триполи под флагом Молдавии также прибыло судно Amazon. Оно доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, передает ФАН. Известно, что техника предназначена для боевиков, поддерживающих ПНС.

По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, амбиции Турции простираются на всю территорию Ливии, входившей когда-то в состав Османской империи. Что касается поставок оружия, то здесь, уверен эксперт, интерес присутствует у многих стран.

«Ливия стала выгодным рынком для производителей оружия. Неудивительно, что там был замечен Boeing молдавской авиакомпании. Сейчас в регион будут стягиваться торговцы со всех стран, в том числе и из Молдовы, и из Белоруссии, и из Украины», - предположил Алексей Мухин.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли. Большая часть страны находится под контролем ЛНА.