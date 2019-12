Елизавета II посетила рождественскую службу в фамильном поместье Сэндрингэм без мужа

Лондон, 25 декабря. Королева Великобритании Елизавета II посетила рождественскую церковную службу в фамильном имении Сэндрингэм без мужа.

Служба состоялась в церкви Святой Марии Магдалины, которая расположена в деревне Флитчем. Королевская семья прибыла на службу не в полном составе. На мероприятии отсутствовал муж британской королевы, герцог Эдинбургский Филип.

Ранее стало известно, что герцог несколько недель болел с простудой. 20 декабря Филип был госпитализирован, однако через четыре дня герцога выписали из больницы.

Кроме того, на рождественской службе отсутствовали внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые отправились встречать рождество в Канаду.

Поклонники королевской семьи всегда ждут появления монарших особ во время рождественской службы. В нынешнем году это событие вызвало еще больший ажиотаж. Сотни британцев собрались недалеко от поместья, чтобы поприветствовать представителей королевской династии.

The Queen arrives at the annual #ChristmasDay service at Sandringham.



Prince Andrew arrived at the church walking side by side with his brother Prince Charles. Read more here: https://t.co/7CIKc1L5Ex pic.twitter.com/NIsrJIo2q4