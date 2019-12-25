Гастроэнтеролог рассказал, чем не стоит закусывать алкоголь

Москва, 25 декабря. Закуски из рыбы и мяса замедляют процесс опьянения, тогда как фрукты, наоборот, способны его ускорить. Об этом рассказал гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

По словам врача, крепкие алкогольные напитки стоит закусывать питательными горячими блюдами, поскольку жирная пища оказывает на желудок благоприятное воздействие, защищая его стенки, и предотвращает быстрое опьянение.

Во фруктах же содержится глюкоза. Ее организм начинает перерабатывать первее алкоголя, который начинает активно действовать. Парамонов уточнил, что мандарины в сочетании с водкой, например, не помешают ее всасыванию.

«А если задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным или оливье», — цитируют эксперта «Аргументы и Факты».

Гастроэнтеролог предупредил, что мандарины и цитрусовые не подходят в качестве закуски людям, страдающим от аллергии. Алкоголь, по его словам, способствует проницаемости слизистой желудка для различных веществ, в том числе аллергенов.

Ранее диетолог Елена Соломатина порекомендовала с осторожностью употреблять мандарины в пищу. По ее словам, безопасное количество этих фруктов, которое можно съесть в день, — 2-3 штуки. С особым вниманием отнестись к фруктам стоит тем, у кого выявлены проблемы с ЖКТ, гастрит и повышенная кислотность, добавила эксперт.

Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус добавил, что очень важно не злоупотреблять мандаринами детям из-за риска развития аллергических реакций.