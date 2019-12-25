Прием заявок на конкурс «Хорошие новости России» закончится через пять дней

Федеральное агентство новостей напоминает, что последний день приема заявок на конкурс «Хорошие новости России» — 30 декабря. Работы, присланные 31 декабря, рассматриваться конкурсным жюри уже не будут. Поторопитесь! У вас еще есть шанс выиграть 100 тысяч рублей.

Учрежденный Федеральным агентством новостей конкурс «Хорошие новости России» поощряет региональных журналистов, пишущих о позитивных событиях в стране. Его итоги подводятся дважды в год. Победители первого конкурса получили дипломы и призы в Общественной палате РФ 9 июля этого года. Победителей второго конкурса наградят уже в январе 2020-го, поскольку в ближайшие пять дней на почту goodrussia@riafan.ru еще принимаются заявки от участников.

Прием заявок на конкурс «Хорошие новости России» проходит с 1 июня по 30 декабря 2019 года включительно. Побороться за денежный приз в размере 100 тысяч рублей могут авторы, являющиеся гражданами РФ и работающие в региональных СМИ.

Конкурсное жюри, в которое входят Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей, Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма, Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда», Владимир Тулин, европейский обозреватель ФАН, Евгений Бень, российский публицист, литературовед, культуролог, эксперт ФАН, Наталья Макеева, обозреватель ФАН, и Роман Носиков, колумнист ФАН, отбирает по десять номинантов в каждую из пяти номинаций: «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Наука и инновации», «Экономика страны или региона» и «Спорт». Они будут объявлены 31 декабря.

Затем до 20 января 2020 года на сайте Федерального агентства новостей будет проходить открытое онлайн-голосование за лучший материал, представленный в каждой из пяти номинаций конкурса. Авторы публикаций, набравшие больше всего читательских голосов, станут обладателями денежных призов по 100 тысяч рублей. Плюс будет вручен специальный приз жюри.

«Такого конкурса для региональных журналистов в России нет. То есть можно сказать, что это беспрецедентный журналистский конкурс, потому что он позволяет молодым и не очень авторам сделать так, чтобы на них обратили внимание на федеральном уровне, чтобы профессионалы и читатели оценили их труд», — заметил член конкурсного жюри Евгений Бень.

По словам публициста, сегодня наблюдается кризис литературных жанров, но в то же время заметно «многообразие форматов и приемов и полифония мнений в журналистике».

«Талантливая журналистика сегодня стала проявлением большой литературы. И в этом плане очень важно, что благодаря Интернету стираются грани между столицами и регионами. Интернет дает возможность автору быть прочитанным на всем сетевом пространстве всеми русскоязычными пользователями. А конкурс «Хорошие новости России», столь своевременно организованный Федеральным агентством новостей, является индикатором современных процессов в журналистике. И чем больше будет участников в конкурсе ФАН, тем полнее будет картина этих процессов, динамичных и острых явлений в прессе. Поэтому ждем новых интересных работ на конкурс и обещаем со всей ответственностью подходить к их оценке», — сказал Евгений Бень.

Напомним, что параллельно с большим конкурсом «Хорошие новости России» проходит одноименный конкурс актуальных публикаций, в котором оцениваются материалы информационных жанров журналистики. Итоги этого конкурса подводятся дважды в месяц. Победителей трое: автор, набравший больше всего голосов читателей, получает 30 тысяч рублей, за второе место — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Проголосовать за одного из десяти номинантов оперативного конкурса «Хорошие новости России» можно здесь.

Журналистов, планирующих побороться за приз в 100 тысяч рублей, призываем не откладывать с подачей заявки!