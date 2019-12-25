Экономист оценил правительственный план приватизации на 2020-2022 годы

На итоговом заседании 25 декабря правительством Российской Федерации был принят план приватизации на 2020-2022 годы. В ближайшие три года планируется сократить государственную долю в таких компаниях, как «Совкомфлот» и «банк ВТБ». Это безусловно положительно скажется на экономическом росте, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«С бюджетом страны все нормально — он у нас профицитный, как и было запланировано, — сообщил собеседник ФАН. — Приоритетной задачей трехгодичного плана приватизации является снижение доли государственного участия в экономике. Еще в 2018 году назад я бы не сказал, что акции, которые планируется выставить на продажу, кто-то купит. Однако по итогам 2019 года наш рынок акций признан одним из лучших в мире, и, скорее всего, он продолжит расти и дальше. Так что покупатель будет, а лично мне из всех выставленных на продажу ценных бумаг нравятся акции ВТБ и «Русгидро». Мое предложение — государство должно продать вообще все до отметки «50% плюс одна акция» во всех компаниях со своим участием, включая «Газпром» и «Газпромнефть». Это очень хорошая фишка».

Деньги же, полученные от продажи активов, экономист предлагает использовать как подушку безопасности на случай новых санкций. Он заявил, что считает данные приватизации очень хорошей идеей — особенно, если вспомнить «народное IPO», которое было проведено «Сбербанком» и «Роснефтью». Также Разуваев объяснил, почему в этих компаниях, а также в «Аэрофлоте» и РЖД доля участия государства при всех плюсах приватизации не должна быть ниже уровня «50% плюс одна акция».

«Это все стратегически важные для нашего правительства активы, — уверен собеседник ФАН. — Их сохранение обусловлено ни больше, ни меньше, чем государственной безопасностью. Например, в случае с РЖД я думаю, что по нашим железным дорогам ездят поезда с баллистическими ракетами, которые сейчас никоим образом не вычислить — и так и должно оставаться впредь».

Экономист также прокомментировал планы правительства полностью выйти из владения частью компаний.

«Скажем так, я думаю, их акции не торгуются на бирже, — уверен Разуваев. — Однако вполне возможно, что и на них тоже найдутся покупатели».

Собеседник ФАН оценил масштабы приватизации, назвав их «средними». По его словам, времена, когда в 2002 году за 2 миллиарда долларов продавали «Башнефть», прошли навсегда. То, что происходит сейчас — это не более чем структурная экономическая политика. Даже если часть акций будет приобретена иностранными фондами, в этом нет ничего страшного, ведь если в стратегически важных для государства компаниях его доля участия не окажется ниже уровня «50% плюс одна акция», то контроль за ними потерян не будет.