Стремление Ирана помочь Дамаску в выводе войск США из Сирии может обострить конфликт

Москва, 25 декабря. Заявление Тегерана о готовности помочь Дамаску вывести войска США из Сирии чревато боевыми столкновениями, поэтому его можно рассматривать как камень, брошенный в сторону Вашингтона, но не более того. Такое мнение выразил военный политолог Андрей Кошкин.

«У Ирана большие сложности с США. Есть свои региональные интересы. Как Иран может помогать выводить американских военнослужащих? Только путем военного давления. Но это тогда — открытое боестолкновение США с Ираном. Такое заявление носит, скорее, ярко выраженный политический характер, демонстрирующий позицию Ирана по отношению к американским войскам, которые находятся на территории Сирии незаконно», — объяснил эксперт «ПолитРоссии».

Кошкин отметил, что своим заявлением Тегеран поддержал Дамаск и в то же время создал повод для нового обострения конфликта в регионе, поэтому теперь остается ожидать реакции от Вашингтона.

Политолог не прогнозировал ответ США и уровень их возможной агрессии, но обратил внимание на то, что единственными легитимно находящимися на территории Сирии войсками являются российские силы, все остальные государства должны учитывать мнение мировых национальных структур и привлекать ООН.

«Но мы знаем, что работа ООН неэффективна, потому что самостоятельно какие-то вопросы разрулить не может. Сейчас за Сирию заступается Россия, и Дамаск активно консультируется с Москвой, потому что видит, кто реально победил террористическую организацию», — резюмировал Кошкин.

Ранее стало известно, что власти Ирана готовы оказать Сирии помощь в выводе американских войск, незаконно находящихся на территории страны, если Дамаск обратится к Тегерану с соответствующей просьбой. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти указал на то, что США разворовывают сирийскую нефть, а американский президент грабит народ Сирии и является «международным вором». Велаяти выразил надежду, что незаконный контроль США над рядом сирийских регионов прекратится в ближайшее время.

Напомним, Соединенные Штаты совместно с бандформированиями курдов занимаются незаконной добычей и транспортировкой сирийской нефти. В октябре Минобороны России представило доказательства нелегального бизнеса Вашингтона: военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы нелегально выкачивают и увозят нефть с оккупированной курдами территории Сирии.

Несмотря на решение Вашингтона покинуть зону безопасности на севере Сирии, США продолжают сохранять военное присутствие в САР.