Бывшей королеве красоты из США удалили часть черепа

Вашингтон, 25 декабря. Бывшая королева красоты из американского штата Делавэр 35-летняя Синтия Мартинес перенесла тяжелую операцию и лишилась части черепа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мартинес с 14 до 25 лет участвовала в конкурсах красоты и несколько раз одерживала победу, а после работала в жюри.

В ноябре прошлого года женщина приехала в гости к друзьям вместе с сыном. Едва переступив порог, она рухнула без сознания. Прибывшие на место медики решили, что Мартинес получила передозировку наркотиками, и ввели ей двойную дозу препарата, купирующего действие опиоидов.

Однако в больнице выяснили, что у модели произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга, ей провели срочную операцию и удалили аневризму. Но на этом злоключения не закончились, через несколько дней Мартинес перенесла инсульт, который привел к опухоли мозга. Ситуацию осложнили воспаление легких и заражение крови.

Врачи не давали обнадеживающих прогнозов, признав, что состояние пациентки тяжелое. Часть черепа оказалась инфицирована, ее пришлось удалить. В сентябре текущего года Мартинес перенесла очередную операцию, ей восстановили целостность черепа с помощью синтетической кости. Состояние бывшей королевы красоты улучшилось, и она пошла на поправку, сообщает «Вечерняя Москва».