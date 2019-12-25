Сенатор Ковитиди пригласила граждан Украины проехать по Крымскому мосту на поезде

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, которая едет в Симферополь на поезде «Таврия» из Москвы, призвала власти Украины не заниматься злопыхательством, а порадоваться, что сбылась давняя общая мечта наших народов — связать мостом Тамань и Крымский полуостров. Сенатор пригасила граждан Украины воспользоваться возобновлением железнодорожного сообщения между Крымом и другими российскими регионами и проехать на поезде по Крымскому мосту.

«С сороковых годов прошлого века остро стоял вопрос строительства моста, который соединил бы Тамань и Крымский полуостров, — напомнила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этот вопрос был стратегически важен для Советского Союза, но реализовать этот проект стало возможным только сейчас. Волевое решение главы нашего государства, слаженный героический труд мостостроителей, вклад всех граждан России — все это позволило в минимальные сроки реализовать этот амбициозный проект».

Сенатор напомнила, что возведение самой длинной в России и Европе переправы, которая пролегла над Керченским проливом, — было чрезвычайно сложным инженерным решением, потребовавшим нестандартных подходов.

«Работы велись не только на земле, но и под водой, и результат превзошел все ожидания, — рассказала она. — Поэтому хочу и от себя, и от всех крымчан выразить искреннюю благодарность всем, кто имеет прямое отношение к строительству такого важного для нас Крымского моста, по которому уже начато железнодорожное сообщение. Поезд, в котором мы едем, это не просто поезд. Для нас, жителей Крыма, это часть важнейшей транспортной артерии, связывающей нас с остальными регионами России. Ведь транспортные магистрали, особенно такие уникальные, — это кровеносные сосуды для развития экономики, бизнеса, а значит — для развития всего полуострова».

Железнодорожная часть моста — это одна из составляющих, хотя и очень важная, большой комплексной работы, говорит сенатор.

«Мост, пассажирское сообщение, грузовое сообщение, автомобильные трассы, трасса «Таврида», расширение дорог, развитие полуострова — все это результаты нашей с вами первой крымской пятилетки (после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. — Прим ФАН), — продолжает Ольга Ковитиди. — А, если говорить о железнодорожном сообщении по Крымскому мосту, то нужно отметить, что сегодня это еще и важнейшая геополитическая составляющая. Украина только что приняла решение о возбуждении уголовного дела по факту проследования первого поезда по мосту. Фактически это дело против всех, кто едет и будет ездить по мосту в Крым. Не сомневаюсь, пройдет совсем немного времени, и украинской власти будет стыдно за это решение».

Скоро все станет на свои места: Киев признает верховенство права и политическую реальность, отмечает член Совфеда.

«А украинский народ, конечно, достоин того, чтобы строились такие мосты, дороги, чтобы развивалась промышленность, чтобы люди могли с уверенностью смотреть в завтрашний день. Мы искренне желаем, чтобы на Украине тоже были такие же радостные события, как открытие нашего Крымского моста, открытие железнодорожного сообщения по нему, и приглашаем граждан этой страны по нему проехать. Крымский мост — это достояние России, результат нашего общего труда», — резюмировала Ольга Ковитиди.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало несколько репортажей из поезда Санкт-Петербург — Севастополь, который уже прошел по Крымскому мосту и прибыл к месту назначения. МИД Украины заявил по этому поводу протест, киевская так называемая «прокуратура (несуществующей. — Прим. ФАН) Автономной республики Крым» возбудила в связи с этим уголовное дело.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Воссоединение Крыма и Севастополя с РФ состоялось по результатам референдума, на котором за это решение высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Несмотря на противодействие Киева, в мире крепнет понимание, что российский статус Крыма и Севастополя полностью соответствует международному праву и Уставу ООН, о чем неоднократно напоминала Москва.