Сирия, 25 декабря. В Латакии джихадисты обстреляли из реактивных систем ведения залпового огня родной город президента Сирии Башара Асада. «Тахрир аш-Шам» отказались сдать Маарет-ан-Нуман сирийской армии без боя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны радикалов на юге Идлиба и в Латакии в горных районах на северо-востоке.

Армия Турции и союзные силы: обменялись ударами в районе Айн-Иссы на севере Ракки с отрядами курдских боевиков SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь из реактивных систем залпового огня по опорным пунктам сирийской армии в Латакии и отказалась сдавать ключевой на юге Идлиба Маарет-ан-Нуман без боя.

Курдские вооруженные формирования: обменялись ударами с протурецким ополчением на севере Ракки.

Провинция Дамаск

Согласно данным Министерства Обороны РФ, за прошедшие сутки в Сирию вернулось 906 беженцев из Иордании и Ливана. Всего через пограничный переход в САР через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Тель-Каллах» прошли 394 человека, в частности через иорданско-сирийскую границу через пункт «Насиб» прошло 512 человек. Все они были направлены в пункты приема перемещенных лиц, откуда будут распределены в места временного проживания, пока сотрудники центра приема беженцев не помогут им восстановить документы и не убедятся, что сирийцам есть куда вернутся. Родные города и поселения некоторых беженцев пока находятся в зоне контроля боевиков или же серьезно пострадали или были разрушены во время боевых действий. Российская сторона центра активно взаимодействует с сирийским правительством и оказывает помощь в восстановлении жилого фонда наиболее пострадавших районов.

Провинция Латакия

На северо-западе Латакии боевики ведут огонь по опорным пунктам сирийской армии из реактивных систем залпового огня на склонах хребта горы Аль-Ансария, о чем сообщает агентство Step News. Информации о потерях в живой силе и боевой технике сирийской армии пока не поступала.

Радикалы также обстреляли из РСЗО «Град» окрестности города Аль-Кардаха. В результет обстрела, к счастью, не пострадал ни один мирный житель и был нанесен незначительный урон жилым зданиям, как уточняет Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Для радикалов данный поселок не имеет стратегической значимости, однако, высокую идеологическую – в Аль-Кардахе родился и вырос действующий президент САР Башар Асад.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» отказались сдать без боя оккупированный ими город Маарет-ан-Нуман. О провал переговоров властей Сирии с джихадистами заявил журналистам член комитета по национальному примирению Умар Рахман. По его словам, действующие в городе террористические группировки отказались начать какое-либо примирение, несмотря на сильное желание у мирных жителей вернуться к повседневной жизни в своих домах. По словам агентства Step News, радикалы надеются перезанять освобожденные сирийской армией поселки и восстановить влияние в провинции, воспользовавшись ухудшением погодных условий.

Джихадисты группировки «Ансар-ат-Таухид» обстреливают из тяжелой артиллерии позиции САА в деревне Аль-Магара на востоке провинции Идлиб, как передает агентство Step News. Источник также сообщил, что стороны обменялись ударами близ поселка Шир-Магар, где радикалы укрываются у наблюдательного пункта Турецкой армии, чтобы сирийские военнослужащие не могли ответить им в полную силу из опасения разрушить пункт.

Российской частью представительства Центра примирения сторон за последние сутки зафиксировано 49 фактов случаев огня в Сирии.

Провинция Ракка

Как передает SOHR, а районе города Айн-Исса на севере провинции возобновились столкновения между отрядами «Демократических сил Сирии» и протурецким ополчением. Протурецкие силы нанесли прямые удары из ракетных установок по опорным пунктам и укрытиям курдских радикалов в ответ на провокации в окрестностях города. Также поступает информация о боях под поселком Ширкак, где стороны ведут огонь по линиям обороны друг друга из гранатометов и крупнокалиберных пулеметных установок. Пока что ни одна из сторон конфликта не заявила о потерях в своих рядах в живой силе или технике или о нанесенном уроне.