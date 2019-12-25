Королева продемонстрировала краснодарские хоромы

Краснодар, 25 декабря. Известная певица Наташа Королева продемонстрировала подписчикам царские хоромы, в которых звезду поселили на время гастролей в Краснодаре.

Певица опубликовала в Instagram видео из роскошных апартаментов. Королева призналась, что в шоке от такого гостеприимства и продемонстрировала шикарные интерьеры.

«Вот как нас встречают! Живу по-царски, то есть по-королЕвски!» — отметила звезда.

Певица показала огромную кровать, комнаты с мраморными полами, красивые люстры. Кроме того, в хоромах есть бильярдный зал, винный бар, хамам и три бассейна, в том числе один омолаживающий для женщин, один для мужчин и огромный бассейн для плавания.

«Настоящие хоромы! Смотрите, какая роскошная кровать. Какие люстры! Все белое, в вензелях, на полу мрамор!» — добавила певица.

Ранее звезда предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины. В видео Наташа Королева позирует в коротком платье с длинным шлейфом с большими китайскими веерами. Губы певицы под стать вплетенного в волосы бирюзового канекалона накрашены ярко-голубой помадой. Королева осталась довольна работой стилистов, написав об этом в подписи к видеозаписи.