Москва, 25 декабря. Юристу ФБК Любови Соболь, которую оштрафовали на 1,2 млн рублей за пять незаконных акций в Москве, грозит подписка о невыезде. В связи с этим ей посоветовали поездить по России, чтобы лучше узнать о жизни сограждан, права которых она так отчаянно защищает.

«Экспресс газета» подготовила несколько предложений для сторонницы Алексея Навального, которые могут стать хорошей альтернативой для банального отдыха на Кипре. В первую очередь Соболь посоветовали хотя бы раз побывать в Крыму, где сегодня активно развивается туризм. Еще недавно, выступая в эфире «Эха Москвы», сотрудница ФБК не смогла ответить на вопрос, хотят ли крымчане вернуться на Украину. Издание полагает, что после визита на полуостров, она сможет сформировать представление о том, что на самом деле думают местные жители об Украине.

Еще одним местом для отдыха может стать Чечня. Регион известен теплым и мягким климатом, а его столица — город Грозный сегодня выглядит как обычный европейский город. Кроме того, поездка в Чечню позволит Соболь поискать «пыточные для геев», о которых она ранее рассказывала своим подписчикам.

Кроме того, юристу ФБК настоятельно рекомендуют съездить на Камчатку, с жителями которой она не может наладить прямой диалог из-за большой разницы во времени. Когда Соболь устраивает свои стримы, во время которых отвечает на вопросы, Дальний Восток еще спит, поэтому разговора с «оппозицией» не получается.

Ранее сообщалось, что судебные приставы готовят документы, чтобы запретить «оппозиционерке» покидать Россию, поскольку она так и не погасила назначенные судом штрафы. Поводом для штрафов стал ряд несанкционированных акций в Москве, которые Соболь устроила, когда ее сняли с выборов в Мосгордуму за подделку подписей избирателей.