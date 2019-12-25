«Яндекс» будет исключать из поисковой выдачи нарушающие журналистку этику СМИ

Москва, 25 декабря. Компания «Яндекс» согласилась с предложением первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошевым об исключении из поисковой выдачи нарушающих журналистскую этику СМИ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

24 декабря подразделение «Яндекс.Новости» сообщило, что из поисковой выдачи будут исключаться интернет-СМИ, нарушающие журналистскую этику и допускающие слишком много оценочных суждений.

СМИ, допустившие в своих материалах оскорбления, агрессию, дискриминационные и провокационные формулировки, а также оценочные суждения, оформленные без явного указания источника информации, будут отключены от агрегатора. Сервис также подготовил инструкцию по написанию заголовков.

Как уточнили в компании, в настоящее время «Яндекс.Новости» получает материалы от семи тысяч порталов, включая 2,5 тысячи сайтов, зарегистрированных в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев порекомендовал руководству «Яндекса» пересмотреть алгоритм подбора новостей, попадающих в топ. Он пояснил, что некоторое время назад агрегатор способствовал распространению недостоверной информации о том, что Госдума якобы прорабатывает возможность запрета эксплуатации старых автомобилей. По словам Шхагошева, подобные инциденты могут подорвать доверие как к Госдуме, так и к «Яндексу».