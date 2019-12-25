Правительство Зеленского теряет рейтинг, доверие и деньги

Ведущие украинские политологи продолжают подводить итоги уходящего года, и эти итоги выглядят для Украины, мягко говоря, безрадостными. По мнению киевского аналитика Сергея Гайдая, хотя к власти в стране вроде бы пришли «хорошие и честные парни», ее экономическая политика остается полностью провальной, а серьезных подвижек в установлении мира в Донбассе нет и не предвидится, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Украинские социологи из группы «Рейтинг» опубликовали итоги масштабного опроса, проведенного во всех областях Украины с целью выяснить, какие события граждане считают главными в жизни страны за уходящий 2019-й. Первая «пятерка» этих событий выглядит так. На первом месте с огромным отрывом — «Освобождение пленных моряков и политзаключенных в рамках обмена с Россией 7 сентября» (за него высказались 48% опрошенных). Второе место в коллективном сознании украинцев занимают «Прошедшие в апреле президентские выборы», на которых артист Владимир Зеленский получил 73% голосов (этот вариант назвали 44% респондентов).

Третьим важнейшим событием года граждане Украины считают «Возобновление переговоров по мирному урегулированию в Донбассе в «нормандском формате» (21%). Далее следуют «Выборы в Верховную раду Украины» (15%) и «Выход сборной Украины по футболу в финал Чемпионата Европы-2020» (13%).

Аналитики пришли к выводу, что важнейшими для украинцев по-прежнему остаются политические события, а экономические и религиозные находятся на втором плане. Так, резкий рост курса гривны назвали важным 11% опрошенных, а получение Украиной Томоса от Вселенского патриархата — и вовсе 9%.

Комментируя действия новой верховной власти страны в течение года, аналитик и политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что не видит существенных изменений.

«Мы пока не видим, чтобы к власти пришла команда эффективных «кризис-менеджеров», четко понимающая, что нужно делать для улучшения жизни в стране. Последние социсследования показали, что у президента Зеленского остается довольно высокий рейтинг доверия. А вот у его команды, в первую очередь у кабмина, он катастрофически падает. Причем эта тенденция обозначилась давно. Например, после выборов в Верховную раду правящая команда хотела сменить власть и в самом Киеве. Тем не менее новая власть не рискнула пойти на это, поскольку увидела, что 100-процентной победы их кандидата не предвидится. Поэтому, скорее всего, на местных выборах, которые пройдут через год, кандидату от «Слуги народа» придется очень нелегко», — убежден эксперт.

При этом политолог заметил, что, «если рассматривать политику как поле деятельности «честных и хороших парней, которые не врут и желают людям добра», то особых претензий к «команде Зе» быть не может.

«Если же воспринимать политику как профессиональную деятельность, направленную на удовлетворение социального запроса народа, как искусство создания комфортной среды обитания человека, то Украина в этом плане — территория бесконечного, беспросветного лузерства и отставания. Именно эта тенденция и породила наш извечный социальный запрос на перемены. Если говорить в бизнес-терминах, то нашей стране очень требуются кризис-менеджеры, которые выведут нас из кризиса, который длится с 1991 года», — констатировал он.

При этом Гайдай отметил, что «пока что Украины как страны, где хорошо жилось бы подавляющему большинству населения, нет».

«Зато у нас есть страна с несправедливыми правилами игры и неравными возможностями. Поэтому украинцы стремятся постоянно выбирать хоть кого-то нового, незапятнанного в коррупции и прочих «схемах», — замечает аналитик. — По этой же причине в 2014-м страна выбрала президентом Петра Порошенко. Правда, тогда это произошло на фоне расползания конфликта в Донбассе, которое надо было как-то останавливать. А Владимира Зеленского в свою очередь выбрали президентом, чтобы исправить тотальную ложь команды Порошенко, а также их действия по разрушению прежнего устройства государства».

По наблюдениям Гайдая, «экономическая политика нового украинского правительства является «провальнейшей».

«В головах новой команды нет абсолютно никаких новых концепций, способных дать украинцам надежду на быстрый экономический рост. Фискальная политика государства осталась такой же, как и при Петре Порошенко и Викторе Януковиче, — заметил эксперт. — Обещанная «повсеместная борьба с коррупцией» находится в плачевном состоянии. Антикоррупционные органы в стране множатся, но реальных «посадок» топ-коррупционеров нет. Гривна укрепляется, но, увы, не вследствие роста экономики, а за счет продажи все новых ОВГЗ — финансовых обязательств государства. Рано или поздно это очень плохо кончится: «пирамида ОВГЗ» рухнет, и мы получим масштабный финансовый дефолт. А это тоже говорит о «профессионализме» этого правительства. И так — почти по всем позициям. Да, у Зеленского была неплохая идея — перенести офис президента с Банковой. Я вообще выступаю за то, чтобы построить для власти «маленький Вашингтон» в центре страны. Но Зеленский с Банковой так и не уехал: ему объяснили, что этого делать не надо. Поэтому мечтать о каких-то серьезных переменах в стране пока, увы, не стоит».

Подводя политические итоги года, Гайдай также затронул проблему мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

«Нет и серьезных подвижек по урегулированию конфликта в Донбассе. Владимир Зеленский в ходе «нормандского саммита» в Париже сам публично отказался от разведения войск по всей «линии соприкосновения», — напомнил он. — Вопреки ожиданиям, его личная встреча с президентом [России Владимиром] Путиным тоже ничего не решила. Оказалось, что Путин ни о чем, кроме жесткого соблюдения Минских соглашений, договариваться с Киевом не намерен. В итоге «страну президент не сдал», но и никаких серьезных подвижек в сторону мира тоже нет. Похоже, Россию убедить ни в чем нельзя, ее можно только победить или переиграть. А алгоритмов ни для того, ни для другого у власти нет».

Аналитик также прокомментировал ход расследования самых резонансных преступлений, совершенных при режиме Петра Порошенко.

«Пока что единственным реальным результатом в этом плане стал промежуточный этап расследования убийства журналиста Павла Шеремета в 2016-м. Но и тут, увы, есть ощущение, что глава МВД Арсен Аваков сделал только первый ход, без намерения делать какие-то последующие ходы, — убежден Гайдай. — В итоге у следствия нет внятных ответов на огромное количество вопросов, возникающих по ходу расследования. Если Аваков сделает решительные шаги и доведет расследование убийства Шеремета до конца, то это будет первое в новейшей истории Украины честное расследование громкого убийства. Пока же реакционная часть граждан не верит в виновность волонтеров и «атошников», задержанных по этому делу. Радикалы считают это «игрой Авакова против патриотов», что само по себе очень опасно».

Наглядным примером падения популярности команды Зеленского Гайдай считает результаты выборов в объединенные территориальные громады (ОТГ, муниципальные советы). На них в большинстве округов победили самовыдвиженцы, а кандидаты от правящей партии «Слуга народа» получили лишь треть мандатов в 86 округах.

«Это, скорее, политическое поражение нынешней власти. Ранее в трех турах президентских выборов (включая выборы в Раду) Зеленский с разгромным счетом смел все прежние политические проекты, но тут вышел «прокол». Оказалось, что максимальный уровень доверия к его команде уже позади, и время запроса украинцев на все новое подходит к концу. Да, пока еще «царь» для многих — хороший, а «бояре» — плохие. Но если так пойдет и дальше, то и «царь» станет неугодным народу, — указал аналитик. — Чтобы исправить это положение, Зеленский должен в полной мере осознать свою историческую миссию. Но, похоже, он ее до конца не осознает. Все его заявления вроде «я хочу, чтобы украинцы чаще смеялись, а власть не воровала» — это общие, легковесные слова. Серьезной же концепции смены управления страной у него до сих пор нет».

По словам Гайдая, Зеленский должен четко понять: для того, чтобы двинуть страну вперед, ему необходимо «демонтировать весь государственный механизм, выстроенный с 1991 года».

«Но делать это нужно аккуратно и точечно, а не «бульдозером напролом». Для этого нужны квалифицированные, умные люди, умеющие это делать. Например, меня очень впечатлило, как слаженно и классно работает ситуационный центр в офисе президента. То есть, позитивные примеры на Украине есть, нужно распространить их на всю страну, — убежден Гайдай. — При этом Зеленскому нужно выстраивать систему управления не «как на Западе», а так, как еще нет нигде в мире. Но движения в этом направлении в офисе президента я не вижу. Да, он хочет для людей хорошего, его жизненные цели явно отличаются от патологического стремления к обогащению, как у Порошенко. Но Зеленский пока точно не знает, как именно это сделать. И людей, способных его к этому подвигнуть, вокруг него нет. Это главная проблема нынешней власти».

При этом, по прогнозам аналитика, смена правительства на Украине возможна не ранее, чем через год.