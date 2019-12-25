Путин рассказал, какую поддержку получили семьи в России в рамках нацпроектов

Москва, 25 декабря. Около миллиона семей с детьми в России получили поддержку в рамках реализации национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду глава государства принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которые он назвал уникальным инструментом. Путин подчеркнул, что ничего подобного по охвату и масштабу ранее не применялось.

«Сам факт запуска таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях страны, и о том, что нам нужно решать задачи принципиально нового уровня», — отметил президент.

Глава государства в ходе заседания рассказал о результатах реализации нацпроектов. Так, множество российских семей получили выплаты на первого и последующих детей, льготные ипотечные кредиты и погашение их части.

Напомним, правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются национальные проекты. Среди них здравоохранение, образование, демография, культура и другие.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на эти цели российские власти выделили суммарно 25,7 триллиона рублей. При этом правительство готово увеличить финансирование нацпроектов при необходимости. Главная задача — сделать скачок в качестве жизни и экономическом развитии за предельно короткий срок.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что около 100 миллиардов рублей, которые были запланированы на реализацию нацпроектов в текущем году, перейдут на 2020 год.