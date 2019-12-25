Путин поручил ЦБ и Минфину принять меры по снижению ипотечной ставки

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину, Центробанку и другим профильным ведомствам принять меры по дальнейшему снижению ипотечной ставки в стране. Об этом он заявил в ходе обсуждения реализации нацпроектов.

«Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке​​​. То, что она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это очень хороший показатель. Я бы просил самым внимательным образом за этим наблюдать», — отметил глава государства.

Ранее Путин заявлял, что ипотечные ставки необходимо снижать, однако искусственное снижение может навредить экономике и подтолкнуть инфляцию. Важно, чтобы снижение процентов по жилищным кредитам было естественным процессом.

Глава государства еще в августе прогнозировал снижение ипотечных ставок до конца года. Свои ожидания он объяснил снижением уровня инфляции. Российский лидер также поставил Центробанку и правительству задачу — добиться, чтобы процентные ставки были ниже 8% годовых.

В ноябре Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке. Теперь россияне могут взять кредит на покупку квартиры на первичном рынке под 6,5% годовых, на вторичном рынке — под 8,5%.

Уточняется, что снижение ставок по ипотеке составит 0,3 процентных пункта на покупку готового жилья. Кроме того, понижение ставок на приобретение возводящегося жилья составит 0,4 процентных пункта в большинстве субъектов страны, а в шести регионах — 0,6 процентных пункта.

Самая низкая ставка доступна жителям Дальнего Востока. В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей в данном регионе, которые могут получить кредит под 2% годовых.