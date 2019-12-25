Главные новости 25 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 25 декабря.

Продолжительность рекламы перед показом фильмов в российских кинотеатрах могут ограничить. В России могут ограничить продолжительность рекламы в кино.

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Инцидент произошел в Эвенкийском районе, в селе Байкит.

Блогер Елена Миро обвинила телеведущую Леру Кудрявцеву во лжи. Миро призвала экстренно удалившую импланты Кудрявцеву меньше врать.

В Венгрии скончалась известная в музыкальных кругах российская пианистка Элина Валиева. Российская пианистка погибла в Венгрии из-за утечки газа.

Первый президент России Борис Ельцин, уходя в отставку в 1999 году, озвучил единственную просьбу к Владимиру Путину. Стало известно, о чем попросил Ельцин Путина, уходя в отставку.

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования. В новых железнодорожных билетах появилась просьба к пассажирам нижних мест.

Вместе с первыми пассажирами исторического состава путь по железной дороге через Крымский мост проделали корреспонденты ФАН. Первыми через мост — пассажирский поезд прибыл из Петербурга в Севастополь.

Мантуров не исключает, что закон об онлайн-торговле алкоголем в РФ примут в 2020 году Мантуров не исключает, что закон об онлайн-торговле алкоголем в РФ примут в 2020 году.

Украинская прокуратура завела уголовное дело после прибытия поезда в Крым из Северной столицы через Керченский мост. Киев завел уголовное дело после прибытия поезда в Крым через Керченский мост.

Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей. Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей.