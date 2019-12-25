Путин раскритиковал сбои в перенастройке системы государственного управления РФ

Москва, 25 декабря. Внедрение проектного подхода в государственном управлении диктует новые правила для чиновников, которые не привыкли к работе в таком режиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что внедрение проектного подхода вызвало сбои в перенастройке системы государственного управления. По его словам, именно из-за этих сбоев некоторые чиновники не могут начать работать по-новому.

«Сбои в перенастройке системы государственного управления. Мы впервые повсеместно в масштабах страны меняем работу органов власти. Внедряем проектный подход, в основе которого достижение конкретных целей и результатов», — сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент также добавил, что интересы российских граждан всегда должны быть в центре внимания при реализации национальных проектов. По его словам, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями является неотъемлемой составляющей для всех членов правительства РФ.

«Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы», — подчеркнул Путин.

Напомним, в 2018 году была принята программа национальных проектов федерального масштаба на период с 2019 по 2024 год. Нацпроекты затрагивают три основных направления — экономический рост, человеческий капитал и комфортная среда для жизни.