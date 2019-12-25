«Мог сообщить и не такое»: под пытками ливийский летчик рассказал о ЧВК «Вагнер»

Накануне подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии террористы под давлением пыток выбили из захваченного в плен летчика ливийской армии показания о нахождении ЧВК «Вагнер» в республике. По мнению эксперта, такое насильственное получение выгодных боевикам данных делается с целью узаконить поддержку от Турции.

Захваченный террористами ПНС Ливии летчик Амер Джагим Урфи продолжает находиться в плену у боевиков. Пожилой мужчина подвергается пыткам, о чем заявлял единственный легитимный орган в стране — Палата представителей. Руководство парламента осудило бесчеловечное обращение бандитов, опубликовав соответствующее заявление.

Под жестокими пытками летчик рассказал террористам, что на территории Ливии находится ЧВК «Вагнер». Он сообщил, что эти воины сражаются вместе с оперативной группой «Тархуна». Боевые действия, по его словам, они проводят в составе артиллерийских и минометных батарей, а также снайперских групп. Рассказал он и о французских специалистах, занимающихся прослушкой, наблюдением и логистической поддержкой.

Отметим, что один из бандитов, задержавший сбитого пилота — Мохаммед Салим Бахрун, по прозвищу «Беглец». Он находится в звании старшего лейтенанта в «МВД» ПНС Ливии. При этом этот боевик даже не заканчивал колледжа полиции. Его обвиняют в пособничестве запрещенных в РФ террористов «Исламского государства»1. Вместе с пособником Ахмадом ад-Даббаши он помогал ИГИЛовцам перемещаться по стране, а также снабжал их оружием и давал укрытие.

По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, под давлением боевики могут получить и не такую информацию. Эксперт отметил, что вообще сложно принимать за правду слова, которые бандиты получали под пытками.

«Главное ведь не то, что говорит человек, подвергаемый пытками. Здесь главное, что хотят услышать от него те, кто этим пыткам его подвергают. ПНС и Турция все время пытаются доказать, что ЧВК «Вагнер» помогает Халифе Хафтару (фельдмаршал ЛНА – прим. корр.). Получается даже вот как. На самом деле здесь идет речь не о том, чтобы противодействовать какой-то ЧВК. Главное в этой теме — очередная попытка обосновать нахождение в Ливии турецких военных», — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей специалист.

По словам члена экспертного совета «Офицеры России», пытками террористы ПНС Ливии в очередной раз пытаются узаконить помощь Турции триполитанским боевикам.

«Фактически они применяют запрещенные методы воздействия и пытаются с помощью них легитимизировать свое присутствие в Ливии. Но, несмотря на все те испытания, которым бандиты подвергают своих пленных, Турция все равно незаконно находится в стране и использует запрещенные методы. Пытая людей разными средствами вроде раскаленных утюгов они и получают нужную им информацию, чтобы сразу же ее опубликовать», — подытожил Александр Перенджиев.

Напомним, что Турция оказывает помощь террористам так называемого Правительства национального согласия. Помимо вооружения и военной техники, Анкара поставляет триполитанским бандформированиям террористов, которых пересылает в Ливию из сирийской провинции Идлиб. Оттуда боевики начали бежать в августе этого года, когда Сирийская Арабская Армия начала успешно захватывать эту территорию. Впоследствии они при турецкой поддержке по морю или воздуху доставляются в Ливию, чтобы воевать против ЛНА.

Сейчас в Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама». Начатая в 2014 году компания проводится с целью освобождения страны от вооруженных группировок. При этом концентрация бандформирований находится в Триполи и на северо-западе республики. Эти боевики находятся под контролем так называемого Правительства национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.