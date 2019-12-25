Сторонники Зеленского и Порошенко устроили скандал на украинском ТВ из-за Крыма

Киев, 25 декабря. Сторонники президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко устроили скандал в эфире украинского ТВ, поспорив о том, кто виноват в потере Крыма.

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» (партия, от которой баллотировался Зеленский) Алексей Устенко заявил, что постмайданная власть сама спровоцировала недовольство крымчан, когда приняла дискриминационный закон о языке в 2014 году.

«Неплохой «победой» было, когда в 2014-м году приняли закон о языке. Если вы помните, после этого начались все эти действия в Крыму. Это было одним из того, с чего это все началось», — отметил он.

Депутат от «Европейской солидарности» (бывший «Блок Петра Порошенко») Алексей Гончаренко, услышав это, возмутился, что его коллега возлагает на Украину ответственность за потерю Крыма. Он заявил, что главным виновником потери полуострова стал экс-президент Виктор Янукович, свергнутый в ходе госпереворота 2014 года.

Гончаренко также подчеркнул, что упомянутый Устенко законопроект так и не был подписан Александром Турчиновым, который на тот момент исполнял обязанности президента, а потому не вступил в силу.

«Вы понимаете, что сейчас говорите в национальном эфире?» — негодует сторонник Порошенко.

Ранее сообщалось, что замглавы украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев предложил воссоздать Великое княжество Литовское и отдать ему Крым.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом