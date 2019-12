В Эстонии назвали запуск поездов по Крымскому мосту «нарушением суверенитета Украины»

Таллин, 25 декабря. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу осудил запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по мосту через Керченский пролив.

Министр назвал открытие движения поездов по Крымскому мосту «еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

The Kerch Strait railway link connecting #Crimea to ???????? is yet another blatant violation of ????????'s sovereignty & territorial integrity by #Russia, aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine