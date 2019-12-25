В Эстонии назвали запуск поездов по Крымскому мосту «нарушением суверенитета Украины»

Таллин, 25 декабря. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу осудил запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по мосту через Керченский пролив.

Министр назвал открытие движения поездов по Крымскому мосту «еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Рейнсалу в микроблоге Twitter.

The Kerch Strait railway link connecting #Crimea to ???????? is yet another blatant violation of ????????'s sovereignty & territorial integrity by #Russia, aiming to isolate Crimea even more. We reiterate our full support for #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) 25 декабря 2019 г.

Церемония запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялась в понедельник. В ней принял участие президент РФ Владимир Путин, который проехал по переправе через Керченский пролив в кабине машиниста поезда, а также пообщался с рабочими-мостовиками.

В ночь на среду первый поезд с сообщением «Петербург — Севастополь» пересек Крымский мост.

Однако Киев поспешил назвать запуск железнодорожного движения между Россией и Крымом «противоправным». Власти Украины до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые на референдуме в 2014 году высказались за воссоединение с РФ. Голосование прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, но Киев продолжает называть полуостров своей, «временно оккупированной территорией».

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Переправа является самой длинной в России, ее протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика.