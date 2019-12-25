МИД Польши обещал отреагировать на слова Путина о Липском после праздников

Варшава, 25 декабря. Министерство иностранных дел Польши изучит высказывание президента РФ Владимира Путина о деятельности посла в Германии Юзефа Липского после Рождества. Об этом сообщил источник в ведомстве.

«Поймите, что сейчас в нашей стране праздник, святой для большинства поляков. Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников», — сказал источник в МИД Польши в комментарии РИА Новости.

В ведомстве добавили, что решение о необходимости дипломатического реагирования будет приниматься не раньше пятницы.

Ранее Путин назвал бывшего посла Польши в гитлеровской Германии, поддержавшего идею выслать евреев в Африку, «сволочью» и «антисемитской свиньей». Российский лидер, выступая на коллегии Минобороны, напомнил, что в 1938 году Гитлер предложил высылать евреев в Африку. Посол Польши в Германии тогда поддержал идею и даже выступил с инициативой поставить памятник фюреру.