Как ПНС Ливии утратило свою легитимность

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии было сформировано в начале 2016 года в соответствии с Ливийским политическим соглашением (так называемое Схиратское соглашение). Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. Федеральное агентство новостей (ФАН) ознакомилось с текстом соглашения и узнало, когда триполитанское «правительство» потеряло свою легитимность и как оно до сих пор сохраняет власть.

Схиратское соглашение

В декабре 2015 года все стороны ливийского конфликта встретились в марокканском городе Схират, чтобы сформулировать и подписать политическое соглашение, которое выступит в качестве основного конституционного документа. В соответствии с этим соглашением должен был разрабатываться проект постоянной конституции Ливии и формироваться полноценная структура органов власти страны на время переходного периода.

Документ, в частности, предполагал создание правительства национального согласия, которое возьмет на себя функции исполнительной власти на время переходного периода. В соответствии со Схиратским соглашением также был сформирован президентский совет ПНС, функция которого — утверждать решения совета министров, назначать послов и представителей Ливии в международных организациях, а также назначать высокопоставленных чиновников.

Состав президентского совета ПНС также четко прописывался в соглашении. Председателем структуры должен выступать премьер-министр ПНС, а участвовать в совете — пять заместителей премьер-министра и три министра.

Но, что самое важное, в документе определен срок мандата правительства национального согласия. Орган исполнительной власти сформирован сроком на один год с момента признания его Палатой представителей (январь 2016 года) или до принятия проекта конституции Ливии, но не дольше чем на два года. То есть максимальный срок мандата ПНС составляет два года, которые истекли в начале 2018 года. С тех пор триполитанское «правительство» не может считаться легитимным.

Однако фактически ПНС утратило легитимность намного раньше — практически в самом начале существования.

Принципы исполнения Схиратского соглашения

Прежде всего, стоит отметить, что Схиратское политическое соглашение, помимо разработки проекта конституции, должно было предоставить ливийским властям инструменты для решения задач по борьбе с терроризмом, стимулированию экономического роста, борьбе с незаконной миграцией, укреплению верховенства закона и прав человека по всей стране.

Для этого подписанты документа определили 32 принципа, от которых зависит действительность соглашения и указанных в нем договоренностей. Однако известно, что правительство национального согласия не выполняет как минимум 12 из этих пунктов.

«Братья-мусульмане»1, ИГИЛ1 (Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 — террористические группировки, запрещенные на территории РФ. — Прим ФАН.

Борьба с терроризмом и роспуск вооруженных группировок

Схиратским соглашением устанавливается, что власти Ливии обязаны бороться с террористическими актами в любых формах и с любыми источниками финансирования терроризма. Государство несет за это исключительную ответственность. При этом власти обязуются выполнить решение законодательного органа — Палаты представителей — о роспуске вооруженных формирований и интеграции их членов в гражданские и военные государственные институты.

Все вооруженные группировки должны быть перемещены за пределы жилых районов, гражданских и военных штаб-квартир. Интегрированным в Минобороны и МВД боевикам запрещается создавать военные или паравоенные группировки и организации. Армия принимать на себя обязательства соблюдать конституционную систему, то есть принципы, прописанные в соглашении.

Однако в действительности на подконтрольных ПНС территориях эти обязательства не выполняются. Вооруженные группировки, свергнувшие Муаммара Каддафи в 2011 году, хотя формально и вошли в состав Минобороны и МВД триполитанского «правительства», не расформировались, а сохранили обособленные друг от друга структуры. Они сохраняют свои прежние названия и логотипы, у каждой банды есть свой главарь и подконтрольный район столицы и пригорода. Периодически они устраивают между собой разборки, воюя за зоны влияния.

Ранее ФАН уже писал, какие бандформирования входят в МВД и Минобороны. Некоторые члены и главари этих группировок числятся в санкционных списках ООН и третьих стран, а преступления банд фиксировались в нескольких докладах СБ ООН. Кроме того, выявлены случаи, когда группировки совершали теракты в Ливии совместно с международными террористическими организациями.

При этом на северо-западе страны остались бандформирования, которые не интегрированы в правительственные ведомства. Тем не менее, ПНС не выполнило обязательство по перемещению их за пределы жилых районов города. Они свободно орудуют в Триполи и других городах, подконтрольных главе ПНС Файезу Сарраджу, терроризируя мирных граждан. В настоящее время, на фоне антитеррористической операции Ливийской национальной армии, эти разрозненные банды помогают боевикам ПНС сохранить контроль над столицей.

Несоблюдение псевдолегитимным правительством Ливии обязательств по борьбе с терроризмом и роспуску бандформирований закономерно спровоцировало нарушение и других принципов Схиратских соглашений и международных норм.

Работорговля, произвольные аресты и дискриминация

Политическое соглашение основывается на международных конвенциях и стандартах, что означает наличие обязательств полного соблюдения прав человека, независимость судебной системы, запрет на дискриминацию по каким-либо признакам и на агрессию против политических оппонентов. В данном случае ФАН считает необходимым детально разобрать преступления правительства национального согласия против прав и свобод человека.

Восьмым принципом Схиратских договоренностей значится:

запрет любой дискриминации по какому-либо признаку.

Власти Ливии, подписывая документ, подтвердили принцип равенства граждан. Однако, не распустив вооруженные группировки и не завершив их интеграцию, ПНС позволили боевикам от имени государства нарушать соглашение.

Известно, что триполитанские и мисуратские бандформирования, входящие в состав МВД ПНС, отлавливают женщин, которые появляются на улице без сопровождения мужчин, и используют этот факт, как обоснование для ареста и помещения в тюрьму.

В частности, СБ ООН в своих докладах указывал, что произвольным задержанием женщин занимаются группировки RADA, «Абу Салим», «Батальон революционеров Триполи» и ряд других банд МВД, под контролем которых находятся частные тюрьмы.

Заключенных этих учреждений пытают, морят голодом, убивают и продают в рабство, что нарушает сразу несколько принципов Схиратского соглашения:

недопустимость задержания или ареста с нарушением норм закона; обязательство борьбы с торговлей людьми; а также преследование и наказание виновников в совершении убийства, пыток и других преступлений по международному праву, включая любые формы ненадлежащего обращения с заключенными, кем бы они ни были.

Все преступления банд зафиксированы экспертами ООН, о чем известно президентскому совету ПНС. Тем не менее, премьер-министр правительства Файез Саррадж не только не пытается бороться с бандитами, но и платит им зарплату из государственного бюджета Ливии.

Это обстоятельство объясняется тем, что бандформирования, кроме случайных граждан, арестовывает и незаконно удерживает в частных тюрьмах политических оппонентов Сарраджа, что нарушает еще один принцип договора:

отрицание и криминализация всех форм насилия, угроз применения насилия, либо подстрекательства к использованию насилия для достижения политических целей.

Недавно о таком случае заявила организация «Фанзания» южного региона Ливии Феццан. Она обвинила ПНС в похищении своего лидера Абд аль-Монейма Сануси.

Согласно данным «Фанзании», политического противника Сарраджа задержала группировка RADA. Абд аль-Монейму Сануси не позволили связаться с родными, его удерживают в неизвестном месте.

К слову, RADA также незаконно удерживает российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Они проводили в Триполи социологическое исследование, но их арестовали и заключили в частную тюрьму «Митига» без предъявления обвинений. Позже ПНС использовало задержание россиян для политического шантажа.

Удерживание социологов в тюрьме без предъявления обвинений нарушает принцип соглашения об

освобождении всех лиц, которые были задержаны без предъявления обвинений и возбуждения разбирательства.

Тем не менее, Шугалей и Суэйфан до сих пор находятся в «Митиге», а ПНС отказывается их отпускать, придумывая все новые причины задержания. Официальных обвинений россиянам до сих пор не предъявлено.

Разрешение миграционного кризиса

Ввиду миграционного кризиса, в Схиратское соглашение внесен пункт об ответственности ливийских властей за борьбу с нелегальной миграцией и разрешению гуманитарной ситуации вокруг беженцев и перемещенных лиц.

Согласно документу, ПНС, как и другие стороны договора,

обязано поспособствовать разрешению гуманитарной ситуации с беженцами и перемещенными лицами, а также способствовать их добровольному достойному и безопасному возвращению в родные места в кратчайшие сроки. Кроме того, власти обязаны предоставить им защиту и компенсацию понесенных ими убытков с учетом финансового положения ливийского государства.

О выполнении этого пункта соглашения у СБ ООН существует отдельный доклад, где зафиксированы преступления береговой охраны ПНС.

Департамент по борьбе с незаконной миграцией и береговая охрана ПНС обвиняются экспертами международной организации в произвольном задержании мигрантов, содержании их в бесчеловечных условиях, пытках, изнасилованиях, работорговле, принуждении к занятию проституцией и подневольному труду.

«Мигранты в Ливии становятся жертвами произвольного задержания и содержания в бесчеловечных условиях, они продолжают подвергаться пыткам, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, похищения с целью получения выкупа, вымогательства, принуждение к подневольному труду, принудительную проституцию и незаконные убийства», — указано в документе.

В докладе СБ ООН также отмечается, что ПНС Ливии никак не реагирует или не хочет реагировать на беспредел, который творят сотрудники департамента по борьбе с незаконной миграцией и береговой охраны. Это также является нарушением Ливийского политического соглашения. Документ обязывает триполитанское «правительство»:

бороться с торговлей людьми и незаконной миграцией посредством применения комплексных усилий соответствующих государств и сотрудничества с международным сообществом и соседними странами, соблюдая при этом нормы международного права.

Экономические преступления и коррупция

Правительством национального согласия нарушены и принципы, обеспечивающие экономическое благополучие Ливии и ее граждан. В частности, речь идет об

установлении децентрализованной системы государственного управления, обеспечении экономического роста, открытой борьбе с коррупцией, а также охране природного богатства, национальных ресурсов, государственных финансовых и экономических институтов, принадлежащих всем ливийцам, и их инвестировании в интересах народа и будущих поколений.

Экономика Ливии напрямую зависит от нефтяных доходов. По запасам нефти Ливия занимает первое место в Африке и девятое — в мире. При этом продажа нефти осуществляется, согласно резолюции ООН, исключительно через Триполи, то есть через ПНС и подконтрольную ей Национальную нефтяную корпорацию (ННК) Ливии.

ННК единственный уполномоченный оператор по экспорту и импорту ливийской нефти на международном уровне. В бюджет корпорации также поступают 70% всех нефтяных доходов. Деньги из ННК централизованно поступают в Центробанк страны. И, хотя ЦБ Ливии разделен на два штаба — восточный и западный — основная часть доходов поступает в Триполи.

Средства с продажи нефти, поступившие в бюджет ПНС, идут, в частности, на зарплаты вооруженным группировкам, которые согласны выполнять некоторые поручения правительства только за внушительное вознаграждение. Официальными отчислениями это не ограничивается. Назначенный группировкой «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) глава ЦБ Триполи Аль-Садик Омар аль-Кабир по поручению Файеза Сарраджа перечисляет боевикам еще и «черную» зарплату. Это обстоятельство привело к конфликту между ННК и Аль-Кабиром.

Огромные средства также идут на оплату вооружения, которое контрабандой поставляется ПНС из Турции, а также наемников. Так, были опубликованы документы за подписью главы МВД ПНС Фатхи Башаги о переводе Анкаре в течение нескольких месяцев этого года более 570 миллионов евро. К слову, это также является нарушением накладываемого Схиратским соглашением обязательства о

соблюдении резолюций СБ ООН.

Как ПНС сохраняет власть

В целом Схиратские соглашения заключались с целью объединить усилия конфликтующих сторон для разработки постоянной конституции страны. Это была основополагающая задача, которая, не без помощи ПНС, так и не реализовалась. Дискредитация договоренностей и разработки проекта конституции фактически стало главной целью премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа с самого начала существования структуры, что подтверждают дальнейшие действия этого органа исполнительной власти Ливии.

Комиссия, куда входили лидеры ливийских племен, авторитетные чиновники и политики страны, постепенно разваливалась усилиями триполитанцев. Большинство членов комиссии были исключены и задержаны под предлогом продвижения принципов политического строя свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи. Освобождающиеся места в комиссии занимали исламисты. В результате стороны так и не смогли прийти к консенсусу.

Правительство национального согласия воспользовалось ситуацией. Использовав политическую нестабильность в стране и низкий уровень контроля за добычей нефти, Файез Саррадж заручился поддержкой некоторых западных стран. Выгодные условия покупки ливийской нефти обеспечивают ПНС легитимностью вне зависимости от сроков мандата.

1 Организация запрещена на территории РФ.