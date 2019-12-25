«Зенит» может приобрести игрока «Уфы» будущим летом

Санкт-Петербург, 25 декабря. Петербургский «Зенит» заинтересован в полузащитнике «Уфы» Данииле Фомине. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал спортивный источник.

По его словам, клуб из Северной столицы рассматривает вопрос приобретения 22-летнего игрока будущим летом. Не исключено, что «Зенит» и «Уфа» достигнут договоренностей раньше, однако к команде сине-бело-голубых футболист присоединится только по окончании сезона.

Сообщается, что сумма сделки может составить порядка 3,5 миллионов евро. На игрока также претендуют ЦСКА и «Динамо».

Фомин перешел в «Уфу» летом 2019 года из «Краснодара-2» за 300 тысяч евро. В текущем сезоне на его счету 20 матчей, 3 гола и 1 голевой пас во всех турнирах. Осенью футболист был приглашен в состав сборной России, но на поле не появлялся.

Ранее другой футболист «Уфы», защитник Даниил Круговой, перешел в «Зенит» за 2 миллиона евро, однако текущий сезон игрок проведет в аренде в «Уфе».