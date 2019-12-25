Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин не уверен, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов. Об этом глава государства заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение», — поделился он.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, в частности, Федеральной службой охраны. В связи с этим президент призвал чиновников всегда следовать интересам граждан.

Ранее на встрече с членами правительства российский лидер заявил, что темпов роста отечественной экономики недостаточно и напомнил, что от этого напрямую зависят условия жизни россиян, передает «Комсомольская правда». По словам Путина, необходимо не только увеличить экономический рост, но и улучшить его структуру и качество.

В конце ноября на съезде «Единой России» Путин призвал депутатов «терзать и трясти» чиновников, чтобы достигать нужных для жителей страны решений. Он также добавил, что партия должна добиваться справедливости, а не быть покладистой к руководителям любого уровня.