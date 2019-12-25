Представители либеральной тусовки РФ оказались злостными уклонистами от армии

Москва, 25 декабря. Российские либералы постоянно рассуждают о благе для страны, однако при этом не готовы даже исполнить свой гражданский долг.

Как сообщает Nation News, большинство представителей либеральной тусовки никогда не служило в армии. И это нельзя назвать совпадением. Лидеры так называемой оппозиции делают все, чтобы их дети избежали повестки.

Сын главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший, к примеру, освобожден от службы в армии по «уважительной причине». По документам Алексей живет за границей, что автоматически освобождает его от срочной службы. Однако на деле молодой человек работает в одной из московских кальянных.

Сын Бориса Немцова Антон тоже не служил. Окончив университет, он сразу же женился и завел ребенка, что позволило ему избежать призыва.

Не был в армии и оппозиционер Дмитрий Гудков. Хотя он, в отличие от многих своих соратников, имеет воинское звание, поскольку учился на военной кафедре в студенческие годы. С именем Гудкова связан громкий скандал, когда либерал попытался выбить себе квартиру, представив свою супругу, как «жену офицера, не обеспеченного жильем». Впрочем, данная схема так себя и не оправдала.

Другой оппозиционный деятель Илья Яшин просто скрывался от армии, пока не миновал призывного возраста. Зато муниципальный депутат Москвы стал председателем военной призывной комиссии. Правда из 15 заседаний он посетил лишь 3.

Впрочем, не всем «борцам за свободу» удается избежать призыва. Так, например, в армию забрали соратника скандального блогера Алексея Навального — Руслана Шаведдинова. Либералы сразу же устроили скандал, заявив о «похищении» уклониста.