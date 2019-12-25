Ирина Старшенбаум призналась, почему отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова

Москва, 25 декабря. Известная российская актриса Ирина Старшенбаум призналась, что отказалась от главной женской роли в фильме «Текст» из-за бывшего возлюбленного Александра Петрова. Артистка заявила об этом в разговоре с режиссером Федором Бондарчуком.

По словам Старшенбаум, ей предложили роль в экранизации романа Дмитрия Глуховского, когда она не была задействована в других проектах. Одной из причин отказа стала нашумевшая после премьеры постельная сцена.

Девушка считает, что решение обнажиться в кадре может иметь неприятные последствия. В частности, в худшую сторону изменить мнение продюсеров и зрителей об актрисе.

«Проблема в том, что у нас нет ниши эротического кино», — добавила Старшенбаум.

Еще одной немаловажной причиной отказа от съемок стали отношения актрисы с Петровым, сыгравшим в фильме главную роль. Старшенбаум показалось как минимум странным то, что герой ее бывшего возлюбленного будет смотреть постельную сцену между ней и актером Иваном Янковским.

«Я просто представила, что нас ждет после этого», — констатировала актриса.

Фильм режиссера Клима Шипенко «Текст» вышел в прокат в конце октября. Главную женскую роль в картине сыграла Кристина Асмус, которая призналась, что решение об участии в фильме далось ей нелегко. Из-за интимных эпизодов она назвала съемки одними из самых непростых в ее фильмографии.

После выхода «Текста» на экраны на звезду обрушились с критикой. Актриса пожаловалась на угрозы и травлю в социальных сетях. По словам Асмус, недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, а также хотят лишить ее родительских прав.

Роман Петрова и Старшенбаум начался в 2015 году. Спустя два года пара объявила о помолвке, но в июне этого года рассталась. По некоторым данным, известный актер находится в отношениях со Стасей Милославской. Актеры познакомились на съемках фильма «Стрельцов», который выйдет на большие экраны в следующем году.