Оправдавший террористов The Insider намерен подрывать обстановку в РФ за счет ее граждан

Принадлежащее Роману Доброхотову интернет-издание The Insider, известное по своим фейковым разоблачениям деятельности ГРУ и оправданиям террористов в России, объявило о начале краудфандинговой кампании.



В последнее время поддержка терроризма оппозиционными деятелями в России стала набирать обороты. Если до 2017 года это проявлялось не столь явно и открыто, то уже с 3 апреля того же года либеральные СМИ решили резко сменить риторику.



Именно 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге между станциями «Сенная» и «Технологический институт» произошел теракт — пострадали 103 человека, 15 из них погибли. Как установили в Следственном комитете РФ, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии и узбек по национальности. По обвинению в подготовке террористического акта были задержаны 11 человек.

The Insider встал на скользкую тропу

Западный окружной военный суд 10 декабря на выездном заседании в Петербурге признал виновными всех 11 фигурантов уголовного дела о теракте в метрополитене в создании террористического сообщества. Расследование инцидента длилось более двух лет: правоохранители тщательно анализировали информацию, изучая досье подозреваемых и сопоставляя факты.

Детали расследования зачастую появлялись в открытом доступе — таким образом граждане могли узнать о всех мероприятиях СК РФ по делу о террористическом акте в петербургском метрополитене. Тем не менее оппозиционные СМИ в большинстве своем твердо стояли на защите подозреваемых, утверждая, что они невиновны. Эту же позицию они сохранили и после вынесения приговора.

Адепты «либеральной идеи» публично заявили, что признанные виновными в подготовке теракта якобы таковыми не являются. Свершение правосудия над людьми, несущими ответственность за взрыв того злосчастного поезда, освещалось множеством СМИ. Одним из изданий, присутствовавших на заседании 10 декабря, была «Новая газета». После вынесения приговора ее журналисты стали оправдывать осужденных, голословно заявляя, что 11 человек стали «случайными жертвами» следственных органов.



Главным образом в этом деле «Новая» ставит под сомнения действия СК РФ, попутно выгораживая осужденных — как будто никто из них не имеет отношения к теракту по умолчанию. На эту же скользкую тропу встало оппозиционное интернет-издание The Insider, уже успевшее прославиться бурной антироссийской деятельностью.

Сколько стоит «независимость» газеты The Insider

Через несколько дней страна будет отмечать Новый год. В это время принято подводить итоги, вспоминать события минувших дней и строить планы на будущее, и здесь The Insider не стал исключением.

Либеральное издание опубликовало материал, в котором покичилось «некоторыми успехами» в информационном пространстве за последние несколько лет сразу. Журналисты отчитались за фейковое разоблачение «ГРУшников», «хакерские атаки» российских спецслужб, авиакатастрофу Boeing-777 рейса MH17, теракт в петербургском метрополитене и другие события. Все вбросы в соответствующем направлении объединяло одно: они были нацелены на подрыв внутренней обстановки в России.

Впрочем, интересным в материале являются вовсе не бессмысленные оправдания The Insider или подведение итогов за минувшие годы, а то, с какой целью была опубликована данная статья. С первых же строк редакция дает понять, что заработка с рекламных баннеров не хватает, и теперь у читателей появится уникальная возможность стать спонсорами интернет-газеты.

При этом отмечается, что для полноценной «независимости» СМИ не хватает всего двух-трех тысяч подписчиков, которые оформят регулярные пожертвования. После достижения соответствующих целей издание обещает увеличить количество статей, направленных на раскачивание политической ситуации в России.

Оправдаем терроризм за ваши деньги

Возвращаясь к теракту 3 апреля, напомним, что The Insider, равно как и принадлежащая Дмитрию Муратову «Новая газета», в рамках либеральной методички начало оправдывать террористический синдикат, состоящий из 11 человек. Уподобившись «коллегам», детище Доброхотова заявило, что все они «невиновны». Главред искренне удивился, что россияне обращают внимание на реплики новоиспеченного «оппозиционера» Егора Жукова об активистке Нике Водвуд вместо вынесения приговора сообщникам террориста.

На фоне призыва The Insider подписываться и «донатить» возмущение Доброхотова по делу о теракте в петербургском метрополитене выглядит примечательно. Редакция издания позиционирует свою деятельность как нечто положительное, но в то же время игнорирует факты и демонстрирует лояльность к террористам. Таким образом, становится ясно, что средства россиян нужны, в том числе, на дальнейшие оправдания действий различных преступников.

Доброхотов подсел на аттракцион неслыханной наглости

Описание того или иного события в «правильном» для оппозиции ключе, как правильно, выглядит единообразно. Иными словами, если «авторитетное» либеральное СМИ начнет заявлять, что участники террористической ячейки невиновны, другие ресурсы эту идею «подхватят». Например, в «послужной список» The Insider входит активная поддержка деятельности ФБК (признан иностранным агентом) Алексея Навального. Это подтверждается тем, что издание не пропускает ни одной новости, связанной с незаконной деятельностью организации или ее сотрудников.

В тексте материалов можно увидеть, как авторы пытаются критиковать российских правоохранителей и регулярно ссылаются на СМИ Михаила Ходорковского.

Подобного рода «информационная поддержка», разумеется, не остается проигнорированной «коллегами» по либеральному цеху. Для того, чтобы «отблагодарить» подражателей в лице The Insider, Навальный даже согласился публично «закинуть» газете «немного» личных денег.

Многие псевдолиберальные издания в России напрямую финансируются через западные политические структуры или благотворительные фонды. На этом поприще выделяется тот же Ходорковский, создавший целую сеть СМИ, призванных дестабилизировать внутреннюю обстановку в России.

В случае с The Insider, запустившим краудфандинговую кампанию, ситуация приобретает совершенно иной окрас. Данный ресурс поддерживает деятельность ФБК, Ходорковского, демонстрирует лояльное отношение к террористам, исключает роль Киева в крушении рейса MH17 и обвиняет в этом Россию. По всей видимости, для продолжения подобной деятельности западных денег стало недостаточно, и теперь Доброхотов максимально наглым образом хочет подрывать обстановку в стране за счет ее же населения.