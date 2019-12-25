Эрдоган подтвердил готовность Турции направить свои войска в Ливию

Тунис, 25 декабря. Турция готова рассмотреть вопрос о возможной отправке своих войск в Ливию, если подобный запрос поступит от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы никогда не находились в какой-либо другой стране без приглашения. Если соответствующее приглашение поступит, то мы его рассмотрим», — сказал турецкий лидер в ходе пресс-конференции в Тунисе.

Ранее Эрдоган заявил, что может ввести войска в Ливию, если получит запрос от террористов ПНС Ливии. По его словам, в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнера», поэтому Анкара может последовать этому примеру. При этом подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований, что свидетельствует о попытках турецкого президента манипулировать ситуацией с помощью информационных вбросов о ЧВК «Вагнера».

27 ноября в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана с главарем террористов ПНС Ливии Файезом Сарраджем, по итогам которой были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море».

Подписание меморандума между Турцией и ПНС Ливии вызвало беспокойство со стороны властей Греции, Кипра и Египта. По их мнению, Анкара пытается легализовать военную поддержку террористов ПНС Ливии, нарушая оружейного эмбарго ООН.

Стоит отметить, что в настоящее время незначительная часть Ливии находится под контролем террористов ПНС, которое было искусственно создано при поддержке 12 стран-участниц ООН. Большая часть республики контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от боевиков, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в ходе которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы республики от террористов, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В данный момент ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.

В конце ноября 2019 года в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана с главарем террористов ПНС Ливии Файезом Сарраджем. По итогам встречи были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море» между Анкарой и террористами ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.