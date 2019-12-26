Сирия новости 26 декабря 07.00: ИГИЛ* собирает налоги за Евфратом, курдские террористы вербуют детей

Сирия, 26 декабря. Террористы ИГИЛ1* собирают закят с жителей Заевфратья, курдские террористы продолжают вербовать детей, боевиков из Идлиба перебрасывают в Ливию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали взрывное устройство в Даръа, продолжали наступление на юго-востоке Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: стали целью двойного теракта в городе Суран, арестовали «жен ИГИЛ» на погранпереходе «Баб аль-Хава».

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): бросило шумовую гранату в дом жителя Аль-Бусейры, который отказался платить закят.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступают на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в попытке подрыва на севере Алеппо и в Хасаке, вербуют в боевики детей из лагеря беженцев «Аль-Хол».

Провинция Алеппо

Два мощных взрывных устройства сработали на пути следования конвоя турецких войск в провинции Алеппо, сообщает новостное агентство Step News. Взрыв произошел, когда колонна проезжала через населенный пункт Суран. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что взрывы не причинили вреда турецким военнослужащим, однако есть пострадавшие среди мирного населения.

Тем временем в городе Аль-Баб, который находится под контролем протурецких сил, было разминировано мощное взрывное устройство. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Оба происшествия могут быть связаны с деятельностью курдских подпольных группировок на севере Сирии. В минувшие недели в районах на севере Алеппо, а также в зоне турецкой военной операции «Источник мира» произошел резкий всплеск террористической активности — взрывы СВУ происходят практически ежедневно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в РФ) бросили шумовую гранату в дом жителя провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщили источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) у жителя города Аль-Бусейра, который находится на территории, оккупированной США и курдскими вооруженными группировками, произошел конфликт с боевиками ИГИЛ из-за закята — религиозного «налога», который террористы взимают с населения в регионе.

Когда мужчина отказался платить «закят» террористам, во двор его дома бросили шумовую гранату. В ответ хозяин обстрелял боевиков. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ссора из-за закята в Аль-Бусейре показывает, что террористы ИГИЛ продолжают свободно действовать на оккупированной SDF и американцами территории и даже облагают налогами местное население.

Тем временем стало известно о мощном взрыве в районе Абу-Кемаля, близ границы Сирии и Ирака на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Агентство Step News сообщает о взрыве в районе Аль-Джамейят, где находится штаб-квартира иранского ополчения «Хашд аш-Шааби». Источник в Twitter (@islamicworldupd) утверждает, что в районе был замечен истребитель МиГ-29.

Сообщения об участии МиГ-29 в атаке на базы проиранского ополчения на востоке Сирии сомнительно — иранские силы регулярно подвергаются ударам со стороны ВВС Израиля, которые используют либо истребители F-35I, либо высокотехнологичные беспилотники.

Провинция Идлиб

Временное правительство Ливии официально заявило о переброске боевиков запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра1» из Сирии в Ливию. Как заявил советник главы Временного правительства Ливии Абдалла ат-Тани Ареф Али Найед, боевиков из Идлиба перебрасывают через порты Мисураты для участия в боевых действиях против Ливийской национальной армии, сообщает РИА Новости.

Напомним, ЛНА в Ливии воюет против бандформирований, поддерживающих нелегитимное «правительство национального согласия», которые удерживают столицу страны Триполи. 4 декабря главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале финального этапа наступления ЛНА на Триполи.

Между тем на юго-востоке Идлиба продолжается наступление Сирийской арабской армии. С 19 декабря, когда началось наступление, САА удалось освободить несколько десятков населенных пунктов, а также крупный город Джарджаназ. Медиаактивисты в Идлибе утверждают, что боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (во главе которой стоят террористы «Ан-Нусры») не применили имеющуюся у них тяжелую технику в ходе обороны Маарет ан-Нумана. Как сообщает источник в Twitter (@CombatChris1), союзники подозревают главарей «Тахрир аш-Шам» в предательстве.

Тем временем семь «жен ИГИЛ» турецкого происхождения, бежавших из охраняемой части лагеря беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака, сдались турецким властям на границе Турции и Идлиба. Беглым женам террористов удалось добраться из «Аль-Хола» до пограничного перехода «Баб аль-Хава».

Провинция Даръа

Мощное СВУ было разминировано правительственными силами на территории провинции Даръа. Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), бомба была обнаружена в населенном пункте Бусра-Харир на востоке провинции.

Провинция Хасака

Источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщает о разминировании двух мощных взрывных устройств на севере провинции Хасака. СВУ, разминированные в районе Рас аль-Айна, были собраны на основе двух газовых баллонов, каждое из них в снаряженном виде имело массу в 12 кг.

Тем временем турецкое агентство Anadolu сообщило, что курдские боевики из коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают практику вербовки детей в боевики. Ранее SDF неоднократно неоднократно уличали в вербовке «детей-солдат» — уполномоченный ООН по правам ребенка в вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба лично убеждала главаря курдских боевиков Мазлума Абди подписать обязательства, согласно которым SDF откажется от призыва и вербовки несовершеннолетних.

Однако практика вербовки детей продолжается — захваченный на территории Турции курдский боевик рассказал, что SDF вербует детей-беженцев, находящихся в печально известном лагере «Аль-Хол» в провинции Хасака. Террорист, обозначенный инициалами Х. А., рассказал, что более 100 детей в возрасте 12–14 лет были перевезены в лагерь «Аль-Рой», где их обучали владению оружием и готовили для боевых действий против армии Турции и САА.

По словам курдского боевика, SDF вынуждено прибегли к вербовке детей после поражений от протурецких сил в ходе операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.