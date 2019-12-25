Молодая жена порадовала Цекало эротическим подарком

Москва, 25 декабря. Молодая жена известного российского актера, продюсера и шоумена Александра Цекало сделала необычный подарок своему супругу.

28-летняя Дарина Эрвин решила порадовать мужа эротической картиной с изображением обнаженной девушки и сделанной на заказ книгой, которая содержит их любовную переписку.

Как сообщает портал «Дни.ру», идею с книгой Эрвин позаимствовала у французской писательницы Анаис Нин. Она написала произведение, основанное на дневнике, в котором рассказывалось о романе американского писателя Генри Миллера и его супруги Джун.

Напомним, что художница и фотомодель в стиле ню Дарина Эрвин является уроженкой Казахстана, однако живет в США. Она начала встречаться с Цекало в 2018 году, а уже в начале 2019 пара официально зарегистрировала свои отношения.

Брак с Эрвин — четвертый для Цекало. Его первой супругой была солистка ансамбля «Шляпа» Алена Шиферман. Второй — известная певица Лолита Милявская, третьей — Виктория Галушка, младшая сестра украинской певицы Веры Брежневой. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Цекало и Эрвин живут душа в душу. Сам артист утверждает, что обожает свою жену и что она для него — как естественный наркотик.

Впрочем, известный блогер Лена Миро усомнилась в искренности чувств Дарины к Цекало. Она выразила уверенность, что девушка вышла за артистка только из-за денег. По мнению Миро, Эрвин хорошо умеет притворяться, демонстрируя всему миру счастливый брак.