Дамаск, 26 декабря. Сирийская правительственная армия вернула под свой контроль деревни и города в южной части провинции Идлиб, в том числе населенный пункт Сурман. Это произошло после ожесточенных противостояний с террористами, связанными с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1 и другими группировками, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Армейские подразделения Сирийской арабской армии разрушили позиции джихадистов в районе деревни Сурман с помощью ракет и артиллерии, окружив турецкий наблюдательный пункт, находящийся в регионе.

В результате длительных боестолкновений ряд террористов понесли серьезные потери, сирийская армия уничтожила транспортные средства и бронетехнику, принадлежащую незаконным вооруженным формированиям.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Силам сирийской правительственной армии также удалось взять под контроль стратегический город Ат-Тах, расположенный на юго-востоке Идлиба. Таким образом, САА сократила расстояние до города Маарет ан-Нуман и международной трассы М5 между Алеппо и Дамаском.

Турецкий наблюдательный пункт в Сурмане является вторым по счету пунктом, окруженным сирийской армией: несколько месяцев назад военным удалось окружить контрольно-пропускной пункт возле города Мурек в северной части провинции Хама. Военная операция завершилась восстановлением контроля над провинцией Хама в центральной Сирии.

Ранее сообщалось, что армия Дамаска взяла под свой контроль стратегически важный сирийский город Джарджаназ в юго-восточной части провинции Идлиб после ожесточенных боев с террористическими группировками, позиции которых располагались к востоку от международной дороги между Алеппо и Хамой.

1 Организация запрещена на территории РФ.