Брифинг руководителя Федерального агентства по рыболовству РФ Ильи Шестакова состоялся 25 декабря. Глава ведомства подвел краткие итоги уходящего 2019 года, а также рассказал о планах на 2020 год, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Больше вылов — больше налоги

По словам главы ведомства, по сравнению с рекордным 2018-м объемы вылова в этом году, вероятно, буду отставать на 2%. Предположительно, вылов составит 4,94 миллиона тонн. Шестаков объяснил эту тенденцию снижением объема вылова лосося. Однако сардин, скумбрии и иваси было добыто гораздо больше, заметил он.

«Наши рыбаки научились работать с этими сложными объектами, научились их реализовывать, в том числе за рубеж. Неплохо покупает Китай. Часть объемов идет на внутренний рынок», — уточнил он, добавив, что в этом году был зарегистрирован рекорд вылова одним судном за один календарный год.

Речь идет о судне «Петр I», которое продолжает работать, но уже выловило более 85 тысяч тонн.

«Я думаю, что по итогам года мы представим экипаж к наградам. Будем смотреть — к каким. Кого-то – к ведомственным, а кого-то — к государственным», — заметил Шестаков.

Он также рассказал о развитии аквакультуры. По итогам трех кварталов прирост в этой сфере составил почти 36% — выращено более 200 тысяч тонн. Шестаков отметил, что, хотя еще требуется уточнение статистики, но уже понятно, что значительный прирост есть по Дальнему Востоку, а также по многим другим округам.

Сумма налоговых поступлений, согласно данным за девять месяцев, также увеличилась почти на 49% и составила 30 миллиардов рублей.

Правовое регулирование

Затем глава Росрыболовства перешел к теме законотворчества, касающегося данной сферы, — первым результатам действия принятых документов. По его мнению, самое главное — это механизм применения инвестиционных квот. Инвестквоты, по словам Шестакова, в следующем году получат 10 компаний. Девять квот предоставят перерабатывающим организациям, одну — под судно.

«Распределены практически все доли квот добычи природных биоресурсов — минтая, сельди, трески, пикши», — добавил он, отметив, что пока невостребованными остались донно-пищевые виды рыб.

На данный момент идет работа над постановлением, которое позволит субсидировать до 30% капитальных затрат по строительству судов средней и малой тоннажности, что, по мнению Шестакова, будет стимулировать предприятия на строительство новых судов и обновление рыбопромыслового флота. Глава Росрыболовства уточнил, что все проекты, по которым будет вестись строительство, — российские. Он добавил, что это позволит обновить флот. При этом определенные проблемы создают санкционные ограничения, констатировал глава ведомства.

Научный подход

В этом году после долгого перерыва начат активный вылов в Каспийском море.

«Пошла добыча кильки: сейчас там работают три судна из Краснодарского края. На следующий год мы планируем увеличить там группировку — до порядка 10 судов. Туда, в том числе, придут суда из Крыма и Севастополя, а также с Балтийского бассейна. Сейчас на причалах Нацрыбресурса ведется активная модернизация. По плану, там будет построен пусть небольшой, но холодильник», — констатировал он.

«Это важно, потому что запас там в свое время был подорван. Активной рыбалки после этого никто не вел. Сейчас он восстановился», — сообщил Шестаков, добавив, что в разработке методов лова участвовали ученые.

Перейдя к теме научных исследований, Шестаков рассказал о том, что в феврале в рамках Международного года лосося состоялась уникальная экспедиция по изучению тихоокеанских лососей.

«Очень важно, что на нашем судне были ученые из пяти стран — России, США, Канады, Японии и Кореи. Удалось получить уникальные данные о самом малоизученном этапе жизни лососей, что позволит улучшить регулирование промысла и повысить объем добычи», — убежден глава Росрыболовства.

В 2019 году научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов» совершило трансарктический переход, во время которого ученые ВНИРО провели экосистемные исследования арктических морей.

«Уже есть практические результаты. На следующие год краб Карского моря будет распределяться на аукционе. Предположительно — в объеме одна тысяча тонн», — сообщил глава Росрыболовства.

Также руководитель профильного ведомства не смог обойти вниманием тему исследования, начавшегося в антарктической зоне.

«Для нас важно присутствие российского научного флота в регионе. Но кроме того, мы надеемся, что по итогам исследований мы сможет там организовать полномасштабную промысловую деятельность по вылову антарктического криля», — отметил он.

Шестаков не стал подробно останавливаться на кругосветной экспедиции, однако, по его мнению, это очень важное мероприятие, стартовавшее в 2019 году.

«Задач стоит много. Экспедиция уникальная, масштабная. Помимо того, что курсанты проходят практику, важно еще и то, что мы пронесем флаг добра, паруса мира в те порты, куда будут заходить три наших парусника», — рассказал глава ведомства.

На этом вступительная речь главы Росрыболовства закончилась. Во второй части встречи Шестаков ответил на вопросы представителей СМИ. Эта часть брифинга прошла в формате непринужденного чаепития, по завершении которой всем гостям были вручены новогодние подарки от Росрыболовства.

Подытожил мероприятие ответ Шестакова на вопрос ФАН относительно судьбы белух, отпущенных из «китовой тюрьмы» в ноябре 2019 года. По словам главы ведомства, животные чувствуют себя хорошо. Однако, по его мнению, в деле защиты прав животных можно дойти до абсурда. При этом он признал, что на воле белухам в любом случае лучше, чем в вольере.