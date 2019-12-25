Медведев пожелал Путину хорошего Нового года и «немножко отдохнуть»

Москва, 25 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года и, по возможности, «немножко отдохнуть». К главе государства премьер-министр обратился во время встречи Кабинета министров.

Российский лидер по традиции перед Новым годом посетил Белый дом и встретился с членами правительства. Президент оценил работу Кабмина в 2019 году и подвел краткие итоги года.

Медведев на встрече от имени правительства поблагодарил Путина за внимание, постоянные контакты с Кабмином и оперативно принимаемые решения.

Премьер-министр также воспользовался случаем и пожелал президенту от имени правительства хорошего Нового года, пишет НСН.

«Ну и, естественно, немножко отдохнуть, если это получится», — добавил Медведев.

Глава Кабмина затем пригласил Путина на чаепитие.

Ранее стало известно, что российский лидер 26 декабря примет участие в новогоднем торжественном вечере, который будет организован в Большом театре. Приглашение на мероприятие также получили российские законодатели, члены правительства, спортсмены, военные, общественники и деятели искусства.

Сам же Медведев в ходе большой пресс-конференции в начале декабря рассказал, как планирует праздновать Новый год. По словам премьер-министра, он проведет вечер в кругу семьи и друзей и будет, как и многие жители страны, смотреть выступление президента.