Тунис, 25 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время в Ливии присутствует не менее двух тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Тунисе.

Турецкий лидер говорил о Ливии. Он отметил, что Анкара по-прежнему готова рассматривать возможность отправки военных в государство, если об этом попросит так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи.

«Мы никогда не находились в какой-либо другой стране без приглашения [со стороны властей этого государства]. Если соответствующее приглашение поступит, то мы его рассмотрим», — подчеркнул Эрдоган.

Он заявил, что на территории Ливии «находятся не менее двух тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», а также военные из Судана, численность которых превышает пять тысяч человек.

В понедельник, 23 декабря, глава ПНС Ливии Файез Саррадж подтвердил, что обращался за военной помощью к Анкаре. В своем заявлении после встречи с Эрдоганом он отметил, что у него «не было иного выбора, кроме как попросить Турцию о помощи».

Ранее Эрдоган и Саррадж подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере. Соглашение предусматривает, в частности, возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях со стороны Турции, а также позволяет Анкаре вторгаться в чужие воды в Средиземном море.

Заявлением о ЧВК «Вагнер» Эрдоган стремится отвлечь внимание мирового сообщества от присутствия в Ливии турецкой ЧВК SADAT и боевиков, поскольку Анкара поддерживает террористов ПНС Ливии.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и узнало подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. ФАН установил, что Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.