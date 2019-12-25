Тысячи американцев отбывают тюремные сроки по абсурдным обвинениям и фарсовым статьям

Американские юристы испытывают особую гордость от того, что правосудие в США четко следует древнеримскому принципу — «Закон суров, но это закон». Однако, как часто случается в Америке, при подобном однобоком подходе из поля зрения выпадает главное.

Давно известно: не столько важен закон, сколько его трактовка. Но несмотря на существование прецедентного права, каждый американский судья волен трактовать законы по-своему. Недавно по мировым СМИ прокатилась новость о том, что 30-летний американец Адольфо Мартинез был приговорен к 16 годам тюремного заключения федеральным судом в штате Айова. Мартинез никого не убил, не ограбил и не изнасиловал. Он всего лишь сжег радужный флаг ЛГБТ-движения.

По большому счету деяние, совершенное Мартинезом — мелкое хулиганство в чистом виде, однако ему было инкриминировано преступление на почве ненависти. Дело Мартинеза — яркий пример двойных стандартов американской судебной системы. Если бы закон был одинаков для всех, то за поджоги флагов Конфедерации, которые часто полыхают на леволиберальных сборищах, давали бы не менее жесткие наказания. Однако никаких сроков за это не назначают, не задерживают и не судят, несмотря на то, что для значительной части населения американского юга конфедератский флаг не менее священный символ, чем для ЛГБТ-сообщества радужная символика.

Иными словами, сжигание флага Конфедерации может быть точно так же истолковано с правовой точки зрения как преступление на почве ненависти. Но почему-то этого не происходит. Казус Мартинеза далеко не единичный. Известен случай, когда семейную пару из штата Джорджия приговорили в общей сложности к 35 годам тюрьмы за расистские выкрики в адрес чернокожих и размахивание конфедерадскими флагами перед афроамериканцами. При этом за снятый на камеру самовольный снос памятника солдату Конфедерации в 2017 году ни один человек не был отправлен в тюрьму.

Рассматриваемые эпизоды образуют лишь вершину айсберга. По различным обвинениям, абсурдным как по форме, так и по сути, в тюрьмах находятся тысячи американцев. Причем поводом для того, чтобы упечь человека за решетку на очень длительный срок может быть не только преступление на почве ненависти, но и, банальная «административка», например, вождение в нетрезвом виде. Например в Техасе, за неоднократное вождение в состоянии опьянения можно получить срок в виде пожизненного тюремного заключения.

Пожизненные сроки за ненасильственные преступления (перевозка малых доз наркотиков, магазинная кража) в США отбывают — около 3000 человек. Бессмысленную жестокость американской судебной системы рассматривают как ключевую причину переполненности тюрем, где находится 2,3 млн чел. Однако, несмотря на упреки общественников, американские законники не намерены смягчать систему. Госдеп США постоянно осуждает другие страны за нарушения прав человека. Однако бревна в собственном глазу американское правительство предпочитает не замечать. Ведь очевидно, что произвол американских судов против собственных граждан — прямое и вопиющее нарушение прав и свобод человека.

Судебные ошибки

Далеко не уникальны и судебные ошибки в американской практике. Имело место множество случаев, когда человек был осужден за преступление, которого не совершал, и сидел за это в тюрьме по несколько десятилетий. Учитывая расистский характер американской системы правосудия, страдают от этого в основном чернокожие американцы. В конце ноября 2019 года из тюрьмы в Мэриленде после 36 лет заключения, были выпущены трое мужчин, отбывавших пожизненный срок за убийство.

Похожий случай произошел ранее в штате Оклахома, когда мужчина был осужден за убийство, а затем выпущен на свободу спустя 30 лет. Компенсации за судебные ошибки выплачиваются — далеко не всегда. Причем каким бы высоким не было возмещение ущерба — тридцать лет жизни ничто не заменит.

Мягкость США

Но известны также и случаи необъяснимой мягкости американского правосудия. 15-летняя Латаша Харлинс была убита в 1991 году из-за магазинного спора по поводу апельсинового сока. Ее убийца, владелец магазина, получил тогда — в наказание штраф и общественные работы. За жесткость по отношению к животным назначают порой более серьезные сроки наказания.

Наследница отельной империи Хилтон — Пэрис Хилтон как-то раз была поймана с 8 граммами кокаина в Лас-Вегасе, где обычно за меньшее количество наркотиков, обнаруженных на руках, дают до 10 лет тюрьмы. Однако для мисс Хилтон сделали исключение: ее приговорили лишь к общественным работам.