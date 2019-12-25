Брат погибшей в Венгрии российской пианистки прокомментировал трагедию



Москва, 25 декабря. Родные и близкие российской пианистки, погибшей в Будапеште, до сих пор не знают достоверных обстоятельств смерти.

«Мы до сих пор не знаем, что случилось. Мне вообще кажется, что газ и ванная никак не вяжутся», — заявил Ришат Валиев, брат девушки.

Официальная версия, которая сообщалась ранее, — россиянка отравилась газом, пока принимала душ. Тело девушки в съемной квартире обнаружил ее молодой человек, с которым она вместе прилетела на отдых. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Семья испытывает финансовые трудности. Не хватает денег, чтобы транспортировать тело Элины в Уфу. Помочь собрать средства помогают неравнодушные люди и друзья, сообщает KR.ru.

Элина Валиева была хорошо известна в музыкальных кругах. Она окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, а также является стипендиатом Минкультуры РФ, президента Беларуси, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена».

