Шувалову выдворили из КПРФ за истерики и союз с Навальным

Москва, 25 декабря. Депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Елену Шувалову выгнали из партии из-за многочисленных скандалов и союза с блогером Алексеем Навальным.

Шувалова представляет жителей 44-го округа столицы в Мосгордуме с 2014 года. В текущем году Шувалову вновь выбрали представителем округа от партии КПРФ, однако депутат задвинула на второй план партийную дисциплину и решила заниматься своей политической карьерой.

В партии не оценили тщеславных усилий Шуваловой, отметив, что ее поведение противоречит позиции КПРФ.

«Уже всех достала своими неадекватными действиями и истериками», — заявил источник в ЦК КПРФ в комментарии Daily Storm.

Перед выборами Шувалова обещала своим избирателям «бороться за счастье трудового народа». Но на практике борьба за «счастье» пролетариата обернулась тактическим союзом с Навальным ради попадания в Мосгордуму.

Последней каплей в отношениях Шуваловой с КПРФ стало решение депутата провести в Мосгордуме круглый стол с участием основателя признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией». Это решение парламентария вызвало возмущение у главы партии Геннадия Зюганова.

«Все заявления «я очень важная, я сама по себе» – да пожалуйста. Но в партии будет дисциплина», — заявил Зюганов.

Истинная цена коммунистических принципов Шуваловой открылась благодаря телефонному розыгрышу пранкеров Вована и Лексуса. Они позвонили депутату с предложением приехать в Петербург и усилить позиции сопартийца Владимира Бортко. Шуваловой пообещали за это 5 млн рублей, сообщает «Политика Сегодня».

Шувалова согласилась на встречу и даже приехала в Северную столицу. Однако на месте встречи ей вручили подарки в качестве извинения и сопроводили обратно в Москву.

Кроме того, депутат заняла крайне интересную позицию в отношении бюджета Москвы. Она заявила, что приняла решение еще до того, как ознакомилась с документом.

«Никаких причин голосовать «за» него, я не вижу. Я уже решила это давно, даже не в этом году. Суть бюджета из года в год не меняется», — заявила Шувалова.

Однако депутат не сильно расстроилась из-за исключения из партии. Шувалова опубликовала в Facebook фото в купальнике и сообщила, что уже встала на партийный учет в другой регион.